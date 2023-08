Anna Tatangelo in costume su Instagram: il look mozzafiato ispirato a Barbie

Fonte: IPA Bikini e costumi vip: i più belli di agosto

Le vacanze di Anna Tatangelo procedono a gonfie vele. L’artista di Ragazza di Periferia si è mostrata su Instagram, a bordo piscina, con un costume che richiama le tendenze del momento. Si tratta infatti di un capo rosa Barbie, ispirato al grande successo del film con Margot Robbie e Ryan Gosling, in una tonalità fluo che è perfetta sulla sua abbronzatura. La didascalia con la quale ha accompagnato la foto, poi, ha letteralmente fatto scatenare i tanti fan che la seguono ogni giorno.

Anna Tatangelo, magnifica in costume intero

“Barbie ragazza di periferia”, scrive Anna Tatangelo, che condivide una sua immagine in costume rosa nella quale appare bellissima. La cantante di Sora sta trascorrendo la sua estate tra amore e famiglia, senza concedere troppo ai suoi follower che sono sempre impazienti di vederla. Tra una foto e l’altra, trascorrono anche due settimane. L’ultima è in bikini, rosso e nero, ma in questa lunga estate si è anche lasciata andare ai colori.

Difficile, invece, che si veda il nuovo fidanzato Mattia Narducci. Dopo la fine della sua relazione con Livio Cori, e un tira e molla piuttosto lungo, Anna Tatangelo ha infatti ritrovato l’amore al fianco del modello di origini piacentine. E, nonostante siano usciti allo scoperto da tempo, preferiscono mantenere riservatezza sulla loro storia d’amore. Lei, poi, è impegnata coi concerti estivi che sta portando in giro per l’Italia ed è concentratissima sul lavoro.

Le nozze con Mattia Narducci

Sembra, comunque, che il loro amore proceda a gonfie vele. Si sarebbe addirittura parlato di matrimonio, secondo le indiscrezioni comparse su Nuovo Tv, ma le voci sono state prontamente smentite da parte della famiglia. I due sono stati paparazzati insieme a Parigi e tanto è bastato a far pensare che ci fosse sotto qualcosa di più. Non sorprende, comunque, dato che le nozze sono sempre state un grande sogno di Anna Tatangelo. Con Gigi D’Alessio, da cui ha avuto il figlio Andrea, non si è mai sposata. Dopo è arrivato Livio Cori, al quale è stata legata nel 2022, e quindi Mattia Narducci.

Sembra che il modello abbia fatto davvero breccia nel suo cuore. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi: “Questo ragazzo di dieci anni più giovane la fa sentire la donna più amata e desiderata del mondo”. Intanto, hanno trascorso le prime vacanze insieme tra Ibiza e la Versilia. Un primo e importante passo verso qualcosa di più importante, sebbene lei sia nota per andarci molto cauta. È infatti legatissima a suo figlio Andrea, che è la sua priorità, ed è quindi attenta a non rompere l’equilibrio che ha saputo creare.

Conclusa l’estate, c’è il lavoro che l’aspetta. Oltre alla musica, sulla quale è sempre molto impegnata, tornano anche gli appuntamenti televisivi ai quali non manca mai. Era infatti ancora in onda con Scene da un matrimonio, che ha condotto su Canale5 con un discreto successo per tre stagioni, superando perfettamente la prova della conduzione. La puntata finale è uno speciale dedicato a un compleanno: si festeggiano infatti i 18 anni di Giusy.