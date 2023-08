Anna Tatangelo e Mattia Narducci pronti alle nozze: l’indizio

Potrebbe presto avverarsi il sogno di Anna Tatangelo, che a quanto pare sarebbe a un passo dalle nozze con il compagno Mattia Narducci: l’amore tra la cantante e il giovane modello procede a gonfie vele, tanto che secondo gli ultimi gossip i due sarebbero pronti a sposarsi.

Anna Tatangelo, il sogno si avvera: l’indizio sulle nozze con Mattia Narducci

Sonno felici e innamorati e potrebbero presto convolare a nozze: parliamo di Anna Tatangelo e del compagno Mattia Narducci, la cui storia procede a gonfie vele. La cantante e conduttrice del programma Scene da un matrimonio, in onda su Canale 5, sarebbe addirittura pronta alle nozze con il giovane modello, che ha saputo conquistare il suo cuore.

Reduci da una romantica vacanza a Ibiza, dove la coppia ha trascorso giornate all’insegna della leggerezza, Anna e Mattia si mostrando sempre più innamorati. Ed è per questo che gli amici di entrambi avrebbero svelato a Nuovo Tv i loro progetti futuri, che riguarderebbero proprio il fatidico sì.

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, ma pare che gli amici della coppia si aspettino un annuncio a breve: “A quanto pare sta per realizzare il suo sogno, quello giusto per andare a nozze”, avrebbero assicurato al giornale. Per Anna Tatangelo si tratterebbe del primo matrimonio, dopo essere stata legata a Gigi D’Alessio per tanti anni, dal 2005 al 2020, con la nascita del figlio Andrea nel 2010. Una storia d’amore che i fan avevano vissuto come una favola moderna, fatta di grande passione (anche se con qualche allontanamento), e che era giunta al capolinea senza che i due diventassero mai marito e moglie.

Mentre gli amici sono quasi certi che le nozze siano imminenti, fonti vicine alla famiglia della cantante smentiscono la notizia data dalla rivista Nuovo Tv. Una cosa comunque è certa: in barba alle voci di crisi che li volevano già lontani, i due sono più innamorati che mai e Anna non potrebbe essere più felice.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, il giovane modello che le ha fatto ritrovare il sorriso

Dopo la fine della lunga relazione con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo aveva ritrovato la serenità al fianco del rapper Livio Cori. Sebbene tra i due fosse evidente la complicità la storia è giunta presto al capolinea, senza che i due rilasciassero dichiarazioni sull’argomento.

Oggi però la cantante è di nuovo felice al fianco di Mattia Narducci: inizialmente i due avevano tenuto il loro amore lontano dai riflettori, ma ben presto le loro foto insieme sono finite sulle pagine dei giornali. Per questo Anna aveva deciso di ufficializzare la relazione con il giovane modello, pubblicando su Instagram i primi scatti di coppia.

“Questo ragazzo di dieci anni più giovane la fa sentire la donna più amata e desiderata del mondo“, aveva raccontato il settimanale Chi qualche tempo fa. Il ragazzo avrebbe conquistato il suo cuore con il romanticismo e un atteggiamento da uomo di altri tempi. “Non solo perché non resiste alla sua bellezza, ma anche perché sa esserci anche quando non c’è, mandandole pensieri, rose rosse e peluche, mentre si trova a Londra o a Parigi a scattare qualche servizio di moda, o pubblicando su Instagram messaggi romantici per dirle quanto gli manchi”.