Il mondo del gossip è in fermento: Michelle Hunziker è stata paparazzata in compagnia di un nuovo uomo. Le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna mostrano una Michelle radiosa e complice con il suo accompagnatore durante una serata in un ristorante di Bergamo. La conduttrice tv, conosciuta per la sua bellezza e il suo sorriso contagioso, sembra aver ritrovato la felicità accanto a questo nuovo cavaliere misterioso. Ma chi è l’uomo che ha catturato l’attenzione di Michelle? Ecco tutto quello che sappiamo.

Michelle Hunziker non è più single? Chi è il nuovo presunto fidanzato

Le foto scattate da Diva e Donna mostrano Michelle Hunziker in ottima compagnia. La conduttrice tv è stata vista a cena con Anna Tatangelo, il fidanzato di quest’ultima, Mattia Narducci, e un nuovo uomo che sembra essere molto vicino a Michelle. I quattro hanno trascorso una serata piacevole in un ristorante di Bergamo, dimostrando una grande complicità. Successivamente, il gruppo è stato visto a bordo di un van diretto a Milano, dove hanno proseguito la serata in un locale.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo presunto fidanzato di Michelle sarebbe un manager milanese nel settore dell’alta moda. Si dice che abbia qualche anno meno della conduttrice e che sia amico di Mattia Narducci e Anna Tatangelo. Pare che siano stati proprio loro a presentarlo a Michelle, e che la scintilla tra i due sia scattata immediatamente.

Per la serata speciale, Michelle Hunziker ha scelto un look total white, elegante ma con un tocco di sensualità. La conduttrice ha indossato un top corto a collo alto che lasciava scoperta la sua pancia scolpita, abbinato a pantaloni sartoriali e un blazer.

Il suo accompagnatore, altrettanto elegante, ha optato per una giacca blu e pantaloni bianchi. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna, i due mostrano grande complicità: ridono insieme e si scambiano sguardi intensi. A tavola, siedono l’uno accanto all’altra e chiacchierano fitto, poi Michelle si dedica alle confidenze con la cara amica Anna Tatangelo.

Gli ultimi amori di Michelle

Questa nuova presenza nella vita di Michelle arriva dopo la fine della sua relazione con Alessandro Carollo, annunciata due mesi fa. La storia con Carollo era diventata pubblica a ottobre 2023, ma non è durata a lungo.

Noto osteopata e fisioterapista romano, classe 1982, Carollo è conosciuto come “l’osteopata dei vip”. Tra i suoi pazienti celebrità del calibro di Belen Rodriguez, Claudia Gerini, Renato Zero e Luca Tommasini.

Stando a quanto spiega il settimanale, i motivi della rottura sarebbero legati alla distanza e alle rispettive vite: lui vive a Roma mentre lei a Milano. La priorità della conduttrice restano le sue figlie .

Prima ancora, Michelle aveva avuto una relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini, una storia che aveva fatto molto parlare nel 2022. Sempre nel 2022, Michelle ha vissuto la separazione dal marito Tomaso Trussardi, con cui era sposata dal 2014. La loro separazione è stata molto discussa e ha avuto grande risonanza mediatica, soprattutto perché erano considerati una delle coppie più solide e ammirate del panorama italiano.