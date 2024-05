Fonte: IPA Michelle Hunziker

Lei si dichiara felicemente e convintamente single. Dice che, ad oggi, un fidanzato “non saprebbe dove metterlo”. Eppure, c’è chi dice che un nuovo fidanzato lo stia già segretamente tenendo vicino. Si dice che, dopo la fine della relazione con Alessandro Carollo, Michelle Hunziker sia di nuovo in coppia e che il fortunato sarebbe un imprenditore dell’alta moda (di nuovo).

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato?

Il giorno di Pasqua, ala fine del mese di marzo, Alessandro Carollo confermò la fine della relazione con Michelle Hunziker. Poco meno di due mesi dopo, la biondissima showgirl sembra essere già pronta a re-innamorarsi. E potrebbe essere già a metà dell’opera. Sui social girano voci che la raccontano impegnata in una nuova storia già da un mese. A svelarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Un utente apparentemente informato dei fatti ha rivelato a Marzano che da quasi trenta giorni, la conduttrice di Striscia la notizia sta frequentando un uomo, un imprenditore milanese appartenente al mondo dell’alta moda (dejà vu). Ma gli incontri tra i due avvengono fuori da Milano e ben lontani da occhi indiscreti. Dopo decenni nell’occhio dei paparazzi – in particolare durante il matrimonio con Eros Ramazzotti – Michelle Hunziker negli ultimi anni tiene molto a cuore la propria privacy ed è ormai solita proteggere le proprie storie dalla stampa e dai social a lungo prima di uscire allo scoperto.

Il vero amore resta la famiglia

L’indiscrezione riguardante un nuovo fidanzato cozza con le più recenti dichiarazioni di Michelle Hunziker che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato di essere “concentrata su Cesare, Sole, Celeste, Auri”, il primo nipotino e le tre figlie. E poi ci sono anche i cagnolini: “Leone, Lilly, Odino. Io ho un ménage familiare…” E ancora “c’è il lavoro”. La showgirl svizzera, insomma, dichiara che: “Non saprei dove metterlo un povero cristiano. Per adesso va bene così, nella serenità”.

Che tali dichiarazioni siano un modo per confondere le acque? Forse no. Forse entrambe le opzioni sono vere. Michelle potrebbe avere un flirt nascosto, con cui si diverte fuori città, al sicuro da occhi indiscreti. E, allo stesso tempo, potrebbe continuare a mettere la famiglia al primo posto, priorità assoluta cui nessuna relazione può sottrarre tempo ed energia. È lo stesso motivo per cui è finita con l’osteopata Alessandro Carollo.

Hunziker e Carollo uscirono allo scoperto con un romanticissimo post sui social. “Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!” aveva scritto lui.

Già a metà marzo, hanno iniziato a diffondersi rumors su una possibile crisi della giovanissima coppia. Nel giorno di Pasqua, più che la crisi è stata confermata la rottura, annunciata dallo steso Carollo ancora una volta sul suo profilo Instagram. Il settimanale Chi raccontò allora che a contribuire alla fine della passione ci fu la distanza (Hunziker sta a Milano e Carollo a Roma) ma, soprattutto, la scelta della frizzante nonna di mettere al primo posto, sempre e comunque e irrimediabilmente, il nipotino Cesare e le tre figlie.