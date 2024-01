Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Un compleanno diverso, per Michelle Hunziker, che compie 47 anni da innamorata. E sì, perché – diciamocelo – non capitava da qualche tempo. La conduttrice e show woman svizzera si è regalata una piccola festa insieme alla sua squadra ma non sono mancati gli auguri del suo nuovo fidanzato Alessandro Carollo, intervenuto su Instagram con parole bellissime. I due fanno coppia da qualche mese e appaiono davvero affiatatissimi: il primo bacio comparso sulle pagine di Chi ne è la dimostrazione.

Gli auguri di Alessandro Carollo a Michelle Hunziker

47 anni vissuti uno per uno, tra tante gioie e grandi dolori che nasconde dietro un sorriso diventato iconico. Michelle Hunziker non si arrende e, quando si tratta di parlare d’amore, non si tira mai indietro. È quello che ha fatto con Alessandro Carollo, il suo nuovo compagno che ha tenuto segreto per diverso tempo e con il quale ha ritrovato finalmente la felicità. Non che la sua vita non fosse completa: l’amore delle sue figlie riempie di gioia e, a questo, si è aggiunto quello per il suo nipotino Cesare, avuto dalla primogenita Aurora Ramazzotti.

È questo il suo primo compleanno al fianco dell’affascinante osteopata, tra i primi a scrivere su Instagram: “Qualche anno fa nasceva questo angioletto biondo. Tanti auguri amore mio!”. Ed era così che l’aveva definita quando hanno deciso che era arrivato il momento di uscire allo scoperto e far sapere a tutti di essere innamorati, dopo che erano stati beccati insieme durante una gita in moto: “Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!”.

Il primo bacio in pubblico

Se inizialmente avevano deciso di tenere nascosto il loro amore, ora invece si godono quanto di bello stanno vivendo anche in pubblico. E così, è scattato anche il primo bacio, comparso sulle pagine di Chi, e immortalato in un’occasione davvero speciale. La coppia ha infatti partecipato alla festa per il 43° compleanno di Jonathan Kashanian, che Carollo aveva definito come il “Cupido che li ha fatti innamorare”. Un evento perciò speciale per entrambi, che hanno scelto di concedersi il loro primo bacio in pubblico, un evento unico visto che entrambi tengono molto alla loro privacy.

Nonostante le diverse uscite alla luce del sole, tra cui anche una vacanza in montagna per Capodanno, rimangono sempre molto riservati. Michelle Hunziker era infatti reduce da una relazione durata poco con Giovanni Angiolini e che era finita subito sulle copertine dei giornali. E, a distanza di mesi da quell’esperienza, ha voluto proteggere se stessa e la persona che ha scelto per non rischiare di sciupare quello che stava nascendo tra loro. Ha inoltre trascorso un lungo periodo da single in cui si è dichiarata molto felice. L’amore è arrivato all’improvviso e senza che lo cercasse davvero: ma perché non concedersi una nuova possibilità per essere felice? Alessandro Carollo sembra esserci finalmente riuscito.