Michelle Hunziker è più felice che mai. La conduttrice svizzera è infatti uscita allo scoperto con Alessandro Carollo, il nuovo fidanzato nonché osteopata dei vip, e ora si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita. Lui, poi, non si può dire che non sia al settimo cielo. Dediche su dediche, una dopo l’altra su Instagram, che rivelano molto di più di quanto non sia stato detto finora e che in parte smentiscono le indiscrezioni che erano circolate in merito alla loro storia d’amore, da qualche settimana diventata di dominio pubblico.

La dedica di Alessandro Carollo a Michelle Hunziker

“Michelle, I Love You”, così si legge sulla maglietta di Alessandro Carollo, che ha voluto festeggiare il secondo mese d’amore con una foto scattata tra le moto, proprio quelle che hanno tradito il loro segreto. Non basta. Sulla foto, viene indicato il numero +2, segno che la loro relazione dura ormai da due mesi. Il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker smentisce così le voci che erano circolate sul loro conto e che li vedevano insieme da molto più tempo. Il loro legame è quindi freschissimo e non hanno aspettato troppo per rivelare al mondo di essere innamorati, sempre di più (peraltro) e con la voglia di dare una grande possibilità a quest’unione che hanno scoperto subito così profonda.

Era stato proprio lui a pubblicare la prima dedica su Instagram, dando seguito alle indiscrezioni che ormai avevano portato a galla una verità che era sotto gli occhi di tutti. Lei non si è di certo nascosta, felice per quanto di bello stava accadendo nella sua vita, e ha assecondato il desiderio del suo compagno di rendere pubblico il loro amore. Ciononostante, sono rimasti molto discreti e tendono a rimanere lontani dalla mondanità. A tradirli è stata la loro uscita in moto: dopo che entrambi hanno pubblicato la stessa foto, non hanno più potuto nascondersi.

La nuova vita dopo la fine del matrimonio con Trussardi

Di certo, la vita di Michelle Hunziker si muove con un passo completamente diverso. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le sue figlie Sole e Celeste, ha provato a darsi un’altra possibilità al fianco del medico Giovanni Angiolini ma la loro relazione non è durata molto. Solo successivamente ha scelto di concedersi una lunga pausa da single, della quale si è detta molto felice, e che ha interrotto per iniziare una storia d’amore con Alessandro Carollo.

Adesso che è nonna, poi, le sue priorità sono decisamene cambiate. Dopo la nascita di Cesare, avuto dalla figlia maggiore Aurora Ramazzotti, cerca sempre di ritagliarsi del tempo per stare con lui ma anche con la sua primogenita, con la quale ha un rapporto davvero speciale. C’è spazio per l’amore, certo, ed è quello di cui si circonda ogni giorno, ma i suoi ritmi sono diversi rispetto al passato. È inoltre tornata in prima serata come giurata del talent show Io Canto Generation, condotto da Gerry Scotti, e segue con grande interesse tutti i suoi progetti imprenditoriali.