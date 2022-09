Anna Tatangelo è single. È finita per sempre con Livio Cori: tutti i motivi

Fonte: IPA Anna Tatangelo, la storia con Livio Cori

Si sono lasciati, poi ripresi, e adesso si sarebbero nuovamente allontanati, e in modo definitivo. La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori non è nata sotto una “buona stella”, se così possiamo dire. Dopo la fine dell’amore con Gigi D’Alessio, l’artista aveva ritrovato il sorriso al fianco di Cori, ma l’idillio è durato ben poco. Secondo le indiscrezioni, infatti, non ci sarebbe neppure più margine per un ritorno di fiamma.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono ufficialmente lasciati

Ad anticipare la notizia è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Anna Tatangelo e Livio Cori avrebbero deciso di porre fine alla loro relazione, per diversi motivi. Hanno fatto a dir poco sognare, grazie alla loro complicità. Si era persino discusso di un possibile matrimonio, un sogno tanto a lungo coltivato dall’artista.

Il “tira e molla” non ha sortito un effetto positivo. Tutte le corde, si sa, possono spezzarsi in qualsiasi momento, anche per le coppie storiche. “Dopo un lungo tira e molla sembra definitivamente chiusa la relazione tra Anna Tatangelo e il rapper Livio Cori. Nessun terzo incomodo ma differenti visioni della vita li hanno allontanati. E non ci sarebbero margini di riavvicinamento“, ha riportato il settimanale di Alfonso Signorini.

Anna Tatangelo e Livio Cori, perché è finita

Ancora una volta è il settimanale Chi a fare chiarezza: la coppia avrebbe vissuto un momento di crisi nei mesi scorsi. Avrebbero poi deciso di darsi una seconda possibilità: una chance per salvare il rapporto, un ultimatum. A lungo, infatti, sono stati lontani, per motivi lavorativi. La Tatangelo avrebbe così detto a Cori di non voler essere messa al secondo posto.

“Differenti visioni della vita li hanno allontanati”, ha riportato Chi questa volta. Non è sceso nei dettagli e non sappiamo quali sono con esattezza le differenti visioni della vita. Tuttavia, scavando nel passato e riprendendo le precedenti dichiarazioni, potrebbe riguardare il loro futuro come coppia. Del resto non è mai stato un mistero: l’artista ha sempre desiderato di poter ascoltare le campane a nozze.

L’estate di Anna Tatangelo e Livio Cori

La Tatangelo ha vissuto una lunga – e calda – estate, piena di cose belle, di relax e bikini fantastici. E, sì, c’è stato anche un momento dolce con Livio Cori. In effetti, erano stati sorpresi in esclusiva da Diva e Donna: intenti a scambiarsi dei baci, ad abbracciarsi, e adesso pare che si siano definitivamente allontanati. Una rottura che dispiace, dobbiamo dirlo, dal momento in cui sembravano aver trovato la loro quadra per far funzionare le cose.

Non ci resta che attendere: potrebbero trovare un punto di incontro, ancora una volta? La scorsa volta Livio Cori aveva smentito: “Io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Quindi tutto quello che leggete in giro, virgolettato come se lo avessi detto io, è falso”. In ogni caso, per la Tatangelo è il momento di continuare a coltivare la sua carriera televisiva con la nuova stagione di Scene da un Matrimonio. Riservato invece il rapper, che si sta concentrando sulla sua carriera discografica, senza partecipare in televisione.