Anna Tatangelo infiamma i social in costume. Il diritto di stare bene oltre le critiche

Fonte: IPA Anna Tatangelo, sensuale sui social

Sensuale e bellissima: Anna Tatangelo infiamma i social con una serie di foto in costume che ha pubblicato sia sul suo account Instagram sia su Facebook. Immagini che mostrano non solo la sua bellezza ma anche che sta bene con il suo corpo e non ha paura di mostrarlo.

Anna Tatangelo, sensuale in bikini su Instagram

Un bikini verde che mette in mostra le sue curve, Anna Tatangelo ha pubblicato alcuni scatti che la immortalano in vacanza a Ibiza. I lunghi capelli lasciati sciolti e liberi sulla schiena, dei grandi occhiali da sole che le coprono il volto e un micro costume che lascia ammirare tutta la sua bellezza.

La cantante è una vera diva e queste foto ne mostrano tutto il fascino.

Ovviamente sono stati in tantissimi a mettere il like e a commentare con parole di ammirazione per Lady Tata. Ma non sono mancate neppure le critiche, arrivate attraverso Facebook.

E anche Anna Tatangelo, come hanno fatto molti dei personaggi dello spettacolo, ha deciso di rispondere alle parole di chi l’ha attaccata. Le accuse sono state diverse, ma lei ha risposto a una di queste dando una lezione importante sulla libertà di essere e di mostrarsi come e quando si vuole. Al tempo stesso le sue parole sottolineano come una bella donna, che lascia emergere la sua femminilità, non toglie nulla a tutte le altre cose importanti della sua vita.

Nella risposta su Facebook si legge: “Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con se stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLo, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione”.

Parole chiare che vogliono far capire che si deve scindere il personaggio dello spettacolo da quello della vita privata, e che, essere sensuale o mostrarsi, non significa togliere qualcosa a tutte le sfumature che implicano l’essere donna.

E Anna Tatangelo è solo una dei tanti vip che, nel tempo, hanno deciso di rispondere per le rime a chi si è rivolto a loro in maniera poco gentile. Da Chiara Ferragni (come dimenticare il suo ultimo messaggio agli haters?) ad Aurora Ramazzotti accusata di raccomandazione, sono in molti ad aver deciso di dire la propria in merito a chi si permette di giudicare.

Anna Tatangelo, vacanze all’insegna della sensualità

È stato un anno lavorativo molto impegnativo per Anna Tatangelo, che in televisione è piaciuta moltissimo alla guida della trasmissione Scene da un matrimonio (che tornerà nel prossimo palinsesto televisivo il sabato pomeriggio su Canale 5). Senza però dimenticare la musica, infatti nel mentre ha portato avanti con successo la sua carriera come cantante.

Ora è tempo di staccare e di dedicarsi alle meritate vacanze. Un po’ con il figlio Andrea e un po’ da sola concedendosi qualche momento di relax, come aveva mostrato in alcune storie pubblicate attraverso il suo profilo Instagram.

Al momento si trova a Ibiza, come raccontano gli scatti pubblicati sui social. Ed è più bella e sensuale che mai.