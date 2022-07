Gigi D’Alessio, vacanze con il figlio Andrea. E Anna Tatangelo se la spassa così

Da mamma premurosissima, questa estate Anna Tatangelo se la sta godendo accanto a suo figlio Andrea, inventandosi sempre qualcosa di nuovo per divertirsi insieme a lui. Ma ogni tanto riesce a ritagliarsi del tempo da sola, per trascorrere semplicemente una giornata di mare in pieno relax. L’occasione? Le vacanze di Gigi D’Alessio, che ha deciso di portare con sé il figlio avuto dalla cantante.

Gigi D’Alessio, in vacanza con Denise

Dopo una stagione ricca di impegni, anche per Gigi D’Alessio è arrivato il momento di un po’ di sano riposo. L’artista partenopeo è stato sorpreso dai fotografi del settimanale Chi sulle splendide spiagge della Sardegna, dove proprio in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanze. La compagnia è delle migliori: con lui c’è la nuova compagna Denise Esposito, dalla quale solo pochi mesi fa ha avuto il piccolo Francesco. Papà per la quinta volta, Gigi è completamente innamorato di questo tenero fagottino e si diverte a passare lunghe giornate in piscina al suo fianco, sotto l’occhio vigile di mamma Denise.

Ma questa è una vacanza speciale: il cantante ha infatti portato con sé anche il figlio Andrea, nato dalla sua precedente (e lunghissima) relazione con Anna Tatangelo. Il ragazzino, che ormai ha compiuto 12 anni, trascorre spesso del tempo con suo padre. I genitori, nonostante la burrascosa rottura che hanno vissuto, sono riusciti a mantenere i rapporti proprio per il bene del loro bambino. E così, Gigi si trova alle prese con una vera e propria avventura impegnativa, dividendosi tra un neonato e un ragazzino con tanta voglia di divertirsi.

La location è favolosa: Gigi D’Alessio e Denise sono ospiti di una splendida villa di Porto Rotondo, la stessa che ha visto spesso il cantante concedersi vacanze romantiche in compagnia della Tatangelo. Le foto pubblicate dal magazine di Alfonso Signorini li ritraggono felici e sorridenti, pronti a rilassarsi – grazie anche all’aiuto della loro tata, che si prodiga per far sì che al piccolo Francesco non manchi mai nulla. E se la coppia si sta divertendo in Sardegna, non si può certo dire che Anna Tatangelo non se la stia spassando.

Anna Tatangelo, il bikini pazzesco

Pronta a concedersi qualche giorno di relax, la cantante ha condiviso alcune storie di Instagram in cui la vediamo al mare, sdraiata su un lettino con un drink in mano. Il suo look da spiaggia non può proprio passare inosservato: la Tatangelo ne ha approfittato per sfoggiare un bikini da sogno, che mette in risalto il suo fisico mozzafiato – frutto di tanti allenamenti in palestra. Il due pezzi, con fantasia a onde in diverse tonalità di azzurro, è il nuovo must have dell’estate. Anna lo ha accompagnato con un paio di mega occhiali da sole per godersi un lungo pomeriggio di tintarella.

Già nelle scorse settimane, l’artista ci aveva incantati con i suoi outfit da mare. Per una bellissima gita in yacht, aveva indossato un meraviglioso bikini nero con fantasia floreale nei toni del giallo, davvero strepitoso. Mentre qualche giorno dopo aveva lasciato tutti senza fiato con un bikini bianco che ben si intonava con la sua pelle abbronzata. Ora, a quanto pare, è arrivato il momento di osare con un po’ di colore, e il risultato è delizioso.

