Anna Tatangelo sfoggia un fisico statuario con il bikini dell’estate

Fonte: Getty Images Anna Tatangelo

Dopo una stagione impegnativa, finalmente Anna Tatangelo si può godere qualche giorno di relax al mare. La location scelta è davvero meravigliosa, ma è lei ad attirare l’attenzione: in yacht, un po’ più lontana da sguardi indiscreti, ha sfoggiato un bikini a dir poco incantevole che non nasconde un fisico scolpito, frutto di duri allenamenti.

Anna Tatangelo, il bikini dell’estate

Sempre bellissima e sensuale, Anna Tatangelo ha fatto centro ancora una volta. Ora che i suoi impegni televisivi sono definitivamente giunti al termine, è tempo di concedersi un po’ di relax e divertimento: la cantante ha scelto, come meta delle sue vacanze, la splendida Taormina. Deliziosa cittadina siciliana dal mare cristallino, è il luogo perfetto per un giro in yacht ammirando paesaggi da mozzare il fiato. Ma il panorama più bello è proprio quello offerto dalla Tatangelo, che ha voluto condividere con i suoi fan alcuni momenti della sua vacanza a cinque stelle.

Su Instagram, l’artista ha pubblicato una serie di foto bellissime che la vedono protagonista, mentre si gode i bollenti raggi del sole a bordo dello yacht. Il suo bikini è favoloso: la fantasia floreale gialla su sfondo nero si abbina perfettamente alla sua abbronzatura, e con un paio di maxi occhiali da sole dalla montatura squadrata ha completato un look estivo da cui possiamo solo prendere spunto. Impossibile non rimanere abbagliati dal suo fisico perfetto: la Tatangelo ha una silhouette scolpita da ore di palestra, e soprattutto degli addominali che suscitano inevitabilmente un pizzico di invidia.

Anna Tatangelo, il ritorno in tv

Stella di una stagione televisiva che l’ha riportata sulla cresta dell’onda, Anna Tatangelo è reduce dall’incredibile successo di Scene da un matrimonio, un format già visto che tuttavia ha beneficiato notevolmente del taglio più fresco e coinvolgente da lei portato in scena. La bella notizia, per tutti i suoi fan, è che potremo presto rivederla nei panni di conduttrice. Mediaset ha infatti da poco annunciato i suoi palinsesti per l’autunno/inverno 2022/2023, e lo show della Tatangelo verrà riproposto il sabato pomeriggio su Canale 5.

Anna Tatangelo, la vita sentimentale

Questa sembra essere l’estate perfetta, per Anna Tatangelo: la sua carriera ha subito un’inaspettata svolta che l’ha portata persino in televisione alla guida di un programma di successo, e proprio in questi giorni si sta godendo una vacanza meravigliosa in Sicilia. A quanto pare, però, c’è una cicatrice nel suo cuore. La cantante avrebbe da poco messo la parola fine alla sua relazione con Livio Cori, l’uomo accanto al quale aveva ritrovato il sorriso dopo il tormentato addio a Gigi D’Alessio. I due non hanno confermato la rottura, ma gli indizi sono numerosi.

Le voci di crisi si rincorrono da tempo, nonostante una prima smentita da parte del rapper (che tuttavia non aveva apertamente ammesso di essere ancora legato sentimentalmente ad Anna). Nelle scorse settimane, si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra di loro: la Tatangelo avrebbe deciso di dare una seconda chance al loro amore, anche se solo ad alcune condizioni. E adesso? Pare che sia ormai definitivamente finita: le loro foto di coppia sono scomparse dai social, e la cantante è al mare da sola. Forse, per lei è tempo di rimettere insieme i pezzi del suo cuore e godersi l’amore del figlio Andrea.