“Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme”. Ma c’è un ultimatum

L’annuncio della rottura tra Anna Tatangelo e Livio Cori è arrivato senza particolari avvisaglie: solo qualche giorno prima, infatti, la coppia si era mostrata insieme. Un amore, il loro, che è nato in modo improvviso e che si è consolidato nel tempo. Tuttavia, pare che non sia davvero finita tra i due e che ci sia una sorta di patto, un ultimatum, per provare a non dirsi addio in modo definitivo. L’indiscrezione, che sta circolando in queste ore, vede il ritorno dell’amatissima coppia.

Anna Tatangelo e Livio Cori hanno superato la crisi?

A condividere la notizia è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. La Tatangelo e Cori avrebbero attraversato una brutta crisi, che ha rischiato di minare davvero il legame. Il loro rapporto ha fatto sognare, non solo i fan, ma anche Anna stessa, che da tempo era alla ricerca dell’amore. I problemi tra loro sarebbero superati grazie alla scelta di non lasciarsi in modo definitivo, provando a darsi un’altra occasione: una seconda chance.

L’ultimatum

“Ai suoi sogni in TV deve anteporre la fidanzata“. Così si legge sulle pagine di Chi, ed è il presunto patto che avrebbero stretto Anna e Livio per far funzionare le cose. Sarebbe stata proprio Anna a chiedere a Livio di dedicarsi maggiormente al loro rapporto di coppia: non ha intenzione di essere messa al “secondo posto” rispetto alla carriera. Probabilmente, l’ultimatum deriva dalla lontananza che hanno dovuto affrontare per motivi lavorativi e che ha compromesso la passione che li legava.

I motivi della presunta rottura

Da qualche tempo circolavano voci di crisi tra i due, fino a che non sono stati condivisi i presunti motivi dell’allontanamento sul settimanale Oggi. Non è facile vivere l’amore e mantenere la passione quando si è distanti. Tra i problemi, infatti, c’era la lontananza: troppi impegni inconciliabili, che li portavano a essere lontani, quando avrebbero voluto solo trascorrere del tempo insieme.

C’è poi stata la smentita da parte di Livio Cori, a cui sarebbero state attribuite delle frasi non vere, come: “Il nome della Tatangelo è pesante“. Non avrebbe mai proferito tale pensiero a voce alta, e Cori ha descritto la notizia come una fake news sul suo profilo Instagram. “Io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Quindi tutto quello che leggete in giro, virgolettato come se lo avessi detto io, è falso“.

Per Anna, ritrovare l’amore grazie a Livio ha avuto un significato profondo, perché ha segnato una rinascita, un passo in avanti dopo la rottura storica con Gigi D’Alessio. Su Cori, ha detto a Verissimo: “È una storia che è cominciata nella maniera più inaspettata possibile, perché ero super cinica, un po’ delusa. E invece questo rapporto cresce ogni giorno, e cresco ogni giorno anche io. Sono innamorata, sto bene. Lui mi fa stare molto bene, mi fa ridere e sono contenta”. Proprio Anna non ha mai smesso di credere alle cose belle: che questo possa essere un nuovo inizio per la coppia, guardando al futuro in modo più sereno, ma soprattutto insieme, tenendosi ancora la mano.