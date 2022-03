Anna Tatangelo, la prima dichiarazione su Instagram per Livio Cori

La felicità ha gli occhi di Anna Tatangelo e Livio Cori, che su Instagram si sono mostrati insieme, bellissimi e molto affiatati. Ma non solo, perché le parole si aggiungono agli sguardi e il profondo legame che condividono diventa palpabile. I due stanno insieme da qualche tempo e la loro è una bellissima storia d’amore. Fatta di tanti piccoli gesti che nel tempo hanno condiviso anche con i follower. Come questa dichiarazione d’amore importante.

Anna Tatangelo, la dichiarazione per Livio Cori

Due scatti su entrambi i profili Instagram di loro assieme, che se si osservano bene fanno trapelare tante cose in comune. E non si tratta del cappello matchy – matchy tra le ultime tendenze del look di coppia, ma di sguardi, felicità e sorrisi che raccontano (così come la parole) di un grande amore. “Non importa chi ero o chi sarai perchè so che adesso siamo”, ha scritto Anna Tatangelo accompagnando queste parole speciali con un cuore blu.

Nelle storie poi si sono ripresi mentre camminano mano nella mano e Livio Cori le scocca un bacio sulla guancia. Piccoli grandi attimi di gioia, che la cantante e presentatrice ha voluto condividere con i suoi tanti follower. Un dettaglio in più? Come ha raccontato lei stessa nelle storie, la seconda foto è stata immortalata da un passante. Proprio come avrebbe fatto una coppia qualsiasi per fermare un momento speciale.

E non sono mancati i like e i commenti sia da parte di colleghi del mondo dello spettacolo sia dei fan, denominatore comune: la gioia nel vedere la coppia così raggiante.

Anna Tantagelo e Livio Cori, una coppia bellissima

Anna Tantagelo e Livio Cori formano una coppia bellissima e molto romantica, a legarli quella magia speciale che solo l’amore sa dare e che loro non hanno nascosto neppure ai fan. Il loro rapporto è nato nel 2021 in uno studio di registrazione, ma si conoscevano già da prima avendo entrambi partecipato a Sanremo. Poi il lavoro insieme l’inizio di qualcosa di bello. Qualcosa che poi hanno condiviso anche con il pubblico, come a San Valentino quando nelle storie la cantante di Sora ha mostrato la consegna di un mazzo di rose con tanto di dedica romanticissima: “Non solo oggi ma tutti i giorni l’unico pezzo che sento sei tu. Buon San Valentino amore, ti amo”. Parole importanti che fanno battere il cuore.

Da tempo si parla della possibilità che lady Tata e il rapper convolino a nozze, ma nessuno dei due si è mai sbilanciato troppo sui progetti futuri. A far pensare ai fiori d’arancio era stato un anello di brllanti visto all’anulare sinistro della cantante, ma lei aveva smentito le voci di matrimonio. Più di questo non si sa, ma quello che è certo è che il loro è un amore grande. Anna Tatangelo a Verissimo aveva svelato: “È una storia che è cominciata nella maniera più inaspettata possibile, perché ero super cinica, un po’ delusa. E invece questo rapporto cresce ogni giorno, e cresco ogni giorno anche io. Sono innamorata, sto bene. Lui mi fa stare molto bene, mi fa ridere e sono contenta”.

E si vede: la felicità e l’amore hanno i loro occhi.