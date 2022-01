Anna Tatangelo e Livio Cori, il dettaglio che (forse) svela le nozze

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Mentre Gigi D’Alessio diventa papà per la quinta volta, l’ex compagna Anna Tatangelo non sta a guardare: spuntano nuovi indizi che profumano di fiori d’arancio. Pare che Anna Tatangelo e Livio Cori convoleranno a giuste nozze molto presto: a suggerirlo è un piccolo, ma significativo, dettaglio apparso sull’account Instagram di Lady Tata. Cosa hanno notato i fan curiosi dalla vista aguzza?

Anna Tatangelo e il desiderio di matrimonio

Un matrimonio col suo Livio sarebbe una rivincita sulla vita: Anna Tatangelo ha sempre parlato apertamente del suo desiderio di sposarsi, un tempo riferendosi al compagno di una vita Gigi D’Alessio. La lunga storia d’amore è purtroppo finita male, lasciando la Tatangelo col cuore a pezzi – come lei stessa ha ammesso più volte – almeno finché non è arrivato Cori nella sua vita.

Anna Tatangelo e Livio Cori: il dettaglio che svela un fidanzamento

I due piccioncini sono ormai inseparabili, complici, sempre uniti e innamoratissimi da circa un anno. La strada verso il matrimonio sembra si stia spianando già da tempo: Anna ha presentato a Livio il figlio Andrea, avuto undici anni fa dall’ex compagno D’Alessio, quindi si sta creando una vera propria atmosfera di famiglia. Se tutto va come sembra, entro la fine del 2022 Livio Cori e Anna Tatangelo saranno marito e moglie. Una – quasi – certezza nata grazie all’ultimo di una serie di indizi apparsi su Instagram: Anna, conduttrice del programma Scene da un matrimonio, è molto attiva sul social tanto da mostrare continuamente istanti della sua vita quotidiana e… ha fatto intravedere un nuovo anello di brillanti portato sulla mano sinistra. Come ha suggerito Diva e Donna, quello sulla mano della cantante di Sora potrebbe proprio essere un anello di fidanzamento in piena regola!

Anna Tatangelo non ha commentato le indiscrezioni e non ha mostrato nel dettaglio l’anello, ma i fan sono convintissimi non si tratti di un semplice gioiello per tutti i giorni. Pare inoltre che Livio Cori abbia deciso di rendere unico il Natale della Tatangelo facendole un regalo da sogno: una dichiarazione d’amore in piena regola con la promessa di mettere su famiglia.

Anna Tatangelo: il desiderio di altri figli

Se Cori non ha ancora mai avuto figli, Anna non nasconde la voglia diventare ancora una volta mamma: la possibilità che Livio e Anna decidano di ampliare la famiglia non è quindi poi così remota.

Chi è Livio Cori

Collega di Anna, Livio Cori è un attore e rapper napoletano di 32 anni che ci ha conquistati tutti nella serie cult Gomorra in cui interpreta O’ Selfie, uno dei ragazzi della paranza dei bambini del clan dei Talebani. Livio ha conosciuto Anna Tatangelo nel 2019 in occasione del Festival di Sanremo: entrambi erano in gara e, tra un’esibizione e l’altra, sono diventati grandi amici. Poco dopo la Tatangelo ha chiesto aiuto a Cori per alcune canzoni del suo nuovo album… e l’amore è sbocciato definitivamente nel 2021, quando Cupido ha scoccato una freccia nello studio di registrazione. Da allora è nato e cresciuto un amore così bello e intenso da riportare finalmente il sorriso sul volto di Anna.