Anna Tatangelo incinta, l’annuncio a sorpresa: “Un altro nuovo inizio”

Un annuncio inaspettato per i fan di Anna Tatangelo, che ha annunciato di essere in dolce attesa. La cantante ha pubblicato su Instagram un tenerissimo scatto in bianco e nero mentre accarezza il pancino appena accennato, segno di una vita che cresce. Per lei si tratta del secondo figlio dopo Andrea, nato dal legame con Gigi D’Alessio. Ad accompagnare la foto della cantante parole colme d’amore: “Un altro nuovo inizio che la vita mi dona”.

Anna Tatangelo è incinta: l’annuncio a sorpresa su Instagram

Nessuno si aspettava che in una calda giornata di inizio estate Anna Tatangelo avrebbe dato ai fan la notizia più bella: la cantante ha infatti annunciato di essere incinta. Per lei si tratta della seconda gravidanza dopo Andrea, nato nel 2010 dall’amore con Gigi D’Alessio, al quale è stata legata per tanti anni.

Anna non ha scelto un annuncio in pompa magna, ma ha voluto dare la notizia in modo discreto, quasi intimo, condividendo un suo scatto in bianco e nero, con addosso un jeans strappato e una camicia bianca che si apre sul pancino, segno di una gravidanza di pochi mesi, accarezzato dalle mani della cantante.

Alla dolcissima foto, Anna Tantangelo ha deciso di accompagnare parole ancora più tenere, come quelle di una mamma che sente già crescere la vita dentro di lei. “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”, ha scritto.

La notizia non poteva che essere accolta con un’onda di affetto ed entusiasmo da parte dei numerosi fan della cantante e dei suoi amici, pronti a congratularsi con Anna. Da Elettra Lamborghini a Sabrina Salerno, sono tantissimi quelli che hanno commentato il post della cantante, felicissima di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita.

Anna Tatangelo, la storia d’amore con Giacomo Buttaroni

Quello di Anna Tatangelo è stato un annuncio in solitaria: nessun accenno al padre del bebè in arrivo – di cui ovviamente non si conosce ancora il sesso – al quale è legata dallo scorso autunno. Si tratterebbe di Giacomo Buttaroni, giovane allenatore di calcio, lontano dal mondo dello spettacolo.

I due non hanno mai ufficializzato la loro storia d’amore, e proprio lo scorso ottobre era stato il settimanale Diva e Donna a diffondere le foto della coppia, che appariva molto affiatata. La relazione con Buttaroni è arrivata poco dopo la fine della liason, durata poco più di un anno e definita dalla stessa cantante “tossica“, col modello Mattia Narducci, di dieci anni più giovane di lei. Prima ancora c’era stato il cantante Livio Cori, che si era poi rivelato incompatibile per lei.

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica Anna Tatangelo e il nuovo compagno starebbero insieme da tempo, come ha fatto sapere sul suo profilo Instagram: “Il papà è Giacomo Buttaroni, l’allenatore del figlio. Da anni si frequentavano in gran segreto. Lui anni fa era fidanzato, anche lei, motivo per cui si nascondono”.