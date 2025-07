Anna Tatangelo, incinta e bellissima: il look premaman

Instagram Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Non potrebbe essere più bella Anna Tatangelo: la cantante, incinta del compagno Giacomo Buttaroni, ha condiviso su Instagram degli splendidi scatti con il pancino che cresce, illuminato dai raggi del sole del tramonto. L’artista, sempre molto riservata sulla sua vita privata, ha deciso di condividere alcuni momenti di questa sua seconda gravidanza sui social, che di certo sta vivendo con una consapevolezza tutta nuova.

Anna Tatangelo splendida col pancino: gli scatti su Instagram

È raggiante e bellissima Anna Tatangelo che, incinta del compagno Giacomo Buttaroni, sta vivendo con grande gioia questa dolce attesa. La cantante di Sora, dopo aver annunciato a sorpresa la sua seconda gravidanza, ha condiviso su Instagram alcuni scatti di lei col pancino che cresce. Un carosello di foto che la ritraggono al tramonto, più bella che mai, con un abito leggero e svolazzante color cachi, che mette in evidenza il generoso décolleté e le curve della gravidanza.

Tra selfie allo specchio e foto al pancione, appare poi un video della cantante che si esibisce sulle note di Essere una donna, uno dei suoi brani di maggior successo, che presentò nel 2006 al Festival di Sanremo, e che sembra raccontare proprio alcune delle sensazioni di questo nuovo capitolo della sua vita: “È la gioia di amare e di sentirsi consolare, stringere un bambino forte, forte sopra il seno, con un vero uomo accanto a me“.

Il riferimento al compagno sembra evidente, sebbene la cantante non abbia mai reso pubblica la relazione con l’allenatore di calcio, lontano dal mondo dello spettacolo. Forse il suo è un modo per proteggere questo sentimento, che non ha mai sbandierato ai quattro venti. Del resto, anche nel caso dell’annuncio della sua seconda dolce attesa – la prima risale a 15 anni fa, quando era incinta di Andrea, il figlio avuto con Gigi D’Alessio – non aveva citato il compagno.

Su Instagram si era limitata a scrivere: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”.

Le voci di crisi con il compagno (poi smentite)

Questa estrema riservatezza riguardo alla relazione con Giacomo Buttaroni ha scatenato gossip e pettegolezzi, tanto da arrivare a parlare di una crisi tra i due. A diffondere i rumors sulla coppia è stata qualche settimana fa l’esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva dichiarato che “la loro relazione non va ma lei è comunque contenta di questa gravidanza”.

A smentire le voci della rottura ci hanno pensato i diretti interessati con un gesto che vale più di mille parole: la cantante di Sora e l’allenatore sono stati paparazzati dal settimanale Oggi mano nella mano, mentre entravano nella clinica romana Mater Dei nel quartiere Parioli a Roma, dove la coppia vive, per un’ecografia di routine. Alla vista dei fotografi i due hanno sorriso felici: nessuna crisi all’orizzonte, solo tanta felicità in attesa di stringere il loro bebè (a quanto pare una femminuccia).