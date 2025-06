Anna Tatangelo incinta, il fidanzato Giacomo Buttaroni rompe il silenzio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo, rompe il silenzio dopo la notizia della gravidanza della cantante. L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha infatti annunciato – a sorpresa – di essere incinta. Anna ha scelto Instagram per svelare ai fan – e al mondo intero – la sua dolce attesa.

La cantante infatti ha pubblicato sul suo profilo social una foto in cui sfoggia una splendida pancia. “Oggi sei tu la mia scelta di libertà – ha scritto l’artista -. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”.

Anna Tatangelo incinta, la reazione del fidanzato Giacomo Buttaroni

Diverse ore dopo l’annuncio è arrivata la reazione di Giacomo Buttaroni, fidanzato della Tatangelo e papà del piccolo in arrivo. L’ex calciatore, oggi allenatore, ha ripostato su Instagram il post della compagna, aggiungendo un cuore.

Un gesto che vale più di mille parole ed esprime l’immensa felicità per questa gravidanza. Una reazione che si unisce a quella di Andrea D’Alessio, figlio della Tatangelo, nato dalla sua relazione con Gigi D’Alessio.

Anche il 15enne, molto attivo sui social, ha ricondiviso nelle sue Stories di Instagram il post della mamma, aggiungendo un cuore e l’emoji di un orsacchiotto. Un gesto che svela tutta l’emozione, sia di Giacomo che di Andrea per l’arrivo del secondo figlio della cantante.

Una gravidanza che arriva dopo la separazione da Gigi D’Alessio e un lungo periodo da single, in cui Anna Tatangelo aveva tenuto il più stretto riserbo riguardo le sue frequentazioni. Sino all’incontro con Giacomo Buttaroni, l’uomo che le ha rubato il cuore e l’ha spinta a mettersi nuovamente in gioco, costruendo un futuro insieme.

Chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo

Ma chi è Giacomo Buttaroni? Di lui si è parlato tanto in questi giorni dopo l’annuncio della gravidanza di Anna Tatangelo. 29 anni, romano, è lontano dal mondo dello spettacolo e conduce una vita distante dai riflettori, così tanto che Anna è riuscita a tenere sempre segreta la loro relazione.

Di lui sappiamo solamente che è un ex calciatore e che di mestiere fa l’allenatore. Inoltre ha fondato il club sportivo Off Season Roma Eur. Attualmente, infine, allena la Roma City FC.

Da sempre molto riservata riguardo la sua situazione sentimentale, qualche tempo fa Anna Tatangelo si era lasciata andare ad una confessione. “La persona che mi sta vicino deve rispettare un puzzle già fatto – aveva detto intervistata nel podcast One More Time -. Ho la mia casa, mio figlio, il lavoro. Se devi minacciare quello che mi sono costruita… No. Ho molta meno pazienza rispetto a prima. Non rimpiango nulla del passato, ma se dovessi vivere una storia del genere oggi o non la vivrei, o la vivrei in maniera diversa”.

Anche Gigi D’Alessio, dopo la separazione dalla cantante, ha ritrovato l’amore. Oggi il cantante è legato a Denise Esposito, da cui ha avuto due figli: Francesco e Ginevra. “Ora sono felicemente innamorato e sereno. Questa serenità me la meritavo. Quando stai bene, tutto viene bene”, ha confessato di recente.