Anna Tatangelo, il fratello: “Lei e Giacomo insieme da mesi”. La “frecciata” a D’Alessio

Anna Tatangelo è incinta, e l’annuncio della gravidanza è arrivato a sorpresa: una dolce attesa inaspettata che ha incuriosito i fan di lunga data dell’artista. Nessun mistero sul padre, come confermato anche dal fratello: da ormai diversi mesi la Tatangelo è impegnata con Giacomo Buttaroni, che ha già presentato in famiglia. Lui – “per fortuna”, parole del fratello – non fa parte del mondo dello spettacolo.

La relazione tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, parla il fratello

Anna Tatangelo è incinta del secondo figlio: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”, così aveva scritto nel post su Instagram per condividere la dolcissima notizia con i suoi fan. Sin da subito, molti hanno lanciato ipotesi sul nome del futuro papà, ma non c’è nessun mistero a riguardo: l’artista è infatti impegnata con Giacomo Buttaroni da diversi mesi.

A confermare la relazione è stato anche il fratello dell’artista a DiPiùTv. “Lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici”. Buttaroni, diversamente dalla Tatangelo (e dall’ex D’Alessio), non fa parte del mondo dello spettacolo. “È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose”. Quel “per fortuna”, da molti, è stato letto quasi come una frecciata all’ex, Gigi D’Alessio. Sarà così?

Al momento, inoltre, non si conosce ancora il sesso del bebè. “In famiglia non sappiamo ancora se Anna aspetta un maschietto o una femminuccia. Lei però ha detto che lo comunicherà a tutti con una grande festa, e non vediamo l’ora. Per noi è stata una bellissima sorpresa, siamo tutti molto felici, però non voglio dire altro. Credo sia giusto che a farlo sia Anna”.

La reazione di Giacomo Buttaroni

L’allenatore della Roma City Fc non si è esposto molto – come detto, non fa parte del mondo dello spettacolo – ma su Instagram, dopo l’annuncio della Tatangelo, ha semplicemente ricondiviso il post. Un gesto che era stato già letto come una conferma (del resto anche il figlio Andrea D’Alessio aveva ricondiviso il post della mamma).

La Tatangelo è estremamente riservata sulla sua vita privata: nel suo passato ci sono stati dei momenti difficili, proprio perché è sempre stata sotto le luci dei riflettori, giudicata e criticata per ogni mossa, come aveva raccontato lei stessa a Le Iene. “Ho passato quasi tutta la mia vita a giustificare la mia esistenza, a spiegare chi fossi e perché. A quindici anni mi davano della vecchia, a venti si scandalizzavano perché avevo fatto un figlio con un uomo che aveva il doppio dei miei anni e poi perché ne ho scelto uno più giovane”. Ha aggiunto inoltre che, ad oggi, gli unici due a cui deve spiegazioni sono il figlio e la musica. “Ma guarda un po’, sono gli unici due da cui non mi vengono nemmeno chieste”.