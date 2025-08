Anna Tatangelo, la presunta crisi con Giacomo Buttaroni e la smentita sul palco

IPA Anna Tatangelo

L’annuncio della gravidanza di Anna Tatangelo è arrivato un po’ a sorpresa: l’artista aspetta il suo secondo figlio, dopo la nascita di Andrea D’Alessio, avuto con l’ex compagno Gigi, nato il 31 marzo 2010. Oggi, al fianco della Tatangelo c’è Giacomo Buttaroni, con cui sta costruendo un futuro insieme: nessuna crisi tra lei e il papà del piccolo che aspetta. Le parole sul palco della cantante durante il concerto a Castelliri.

Anna Tatangelo smentisce la crisi con Giacomo Buttaroni

Poco dopo il dolcissimo annuncio di Anna Tatangelo, che è arrivato su Instagram, qualche settimana fa si è parlato di crisi tra l’artista e il compagno, Giacomo Buttaroni. Poi sono stati sorpresi insieme per l’ecografia e, alla fine, sono arrivate anche le parole dell’artista, condivise sul profilo di Deianira Marzano dopo una segnalazione. “Anna Tatangelo è stata accompagnata dal fidanzato Giacomo al suo concerto stasera. Tutto ok tra loro. Ha anche detto sul palco: ‘Grazie alla mia famiglia e al mio compagno per essere qui'”.

Il concerto si è tenuto il 2 agosto a Castelliri in provincia di Frosinone. Quindi non c’è nessuna crisi tra la Tatangelo e Buttaroni: lei sta vivendo questo periodo magico nella massima riservatezza e queste sono le prime parole, sebbene riportate, che ha detto su di lui. La segnalazione in merito alla presunta crisi era arrivata sempre con un messaggio sui social: “A me hanno detto che la loro relazione non va ma lei comunque è contenta della gravidanza“.

Le indiscrezioni a pochi giorni dall’annuncio

Il 18 giugno l’artista ha rivelato di essere in dolce attesa con un meraviglioso scatto in bianco e nero: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”. Poi, pochi giorni dopo, il fratello si era espresso sulla gravidanza, parlando anche della storia d’amore con Buttaroni, ma senza rivelare troppi dettagli, visto che è un argomento privato.

“Lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici. È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose. In famiglia non sappiamo ancora se Anna aspetta un maschietto o una femminuccia. Lei però ha detto che lo comunicherà a tutti con una grande festa, e non vediamo l’ora. Per noi è stata una bellissima sorpresa, siamo tutti molto felici, però non voglio dire altro. Credo sia giusto che a farlo sia Anna”.

Poco dopo si erano scatenate le presunte voci di crisi, che alla fine sono state prontamente scacciate. Su di lui non si conoscono molte informazioni. Ha fondato una scuola di calcio e mental coaching individuale, e inoltre è stato un calciatore: è diventato in seguito un allenatore di calcio della Juniores Nazionale del Roma City. E ora sta vivendo pienamente questo periodo magico con la Tatangelo.