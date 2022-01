Anna Tatangelo, problemi con Scene da un matrimonio: slitta la seconda stagione

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Avrebbe dovuto debuttare a giorni, ma la seconda stagione di Scene da un matrimonio ha subito alcuni piccoli intoppi ed è appena stata rimandata. La notizia, annunciata anche da Anna Tatangelo, ha preoccupato i tanti fan della trasmissione: per fortuna, a quanto pare, si tratta solo di attendere qualche settimana.

Anna Tatangelo, rimandato il suo show

Scene da un matrimonio si è rivelata la grande occasione per Anna Tatangelo: salita alla guida del programma solo qualche mese fa, la bravissima cantante ha rivelato ottime doti anche nell’ambito della conduzione. Perfetta padrona di casa, è riuscita quasi sempre ad emozionarci portando in tv istantanee di bellissime nozze che hanno lasciato tutti senza fiato. E, dettaglio non certo secondario, la Tatangelo ha conquistato il pubblico con i suoi look affascinanti, rivelandosi una vera regina di stile e d’eleganza.

Insomma, la prima stagione del suo show è stata un successo. Tanto che c’era già grandissima attesa per i nuovi episodi, che avrebbero dovuto cominciare il prossimo sabato 22 gennaio 2022. Purtroppo, però, ci sono stati alcuni inconvenienti: “Per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, la messa in onda su Canale 5 della seconda edizione di Scene da un matrimonio condotta da Anna Tatangelo sarà posticipata di qualche settimana” – si legge sul profilo Instagram dell’emittente, così come tra le storie social della stessa presentatrice.

La notizia giunge inaspettata, ed è stato inevitabile il disappunto dei tanti telespettatori che si sono affezionati al programma e che stanno aspettando con ansia la nuova stagione. Non è ancora stata svelata la nuova data di messa in onda di Scene da un matrimonio 2, anche se sembra probabile che lo show approdi sui nostri schermi solamente il prossimo febbraio. Nel frattempo, dobbiamo accontentarci di seguire la Tatangelo su Instagram, dove ci regala sempre divertentissimi siparietti tutti da ridere.

Anna Tatangelo, tra amore e carriera

Proprio nelle ultime settimane, Anna si è sbizzarrita sui social portandovi tutta la sua simpatia e la sua carica d’energia. Ed è qui che finalmente ha fatto la sua comparsa Livio Cori, il suo nuovo fidanzato. La cantante se n’è innamorata ormai parecchi mesi fa, ma in un primo momento è stata molto attenta a mantenere il massimo riserbo. Una precauzione volta non solo a proteggere una relazione appena sbocciata, ma anche – e soprattutto – suo figlio Andrea, nato dalla precedente storia con Gigi D’Alessio.

Tuttavia, pian piano la Tatangelo ha sciolto le sue riserve e ha deciso di dare la lieta novella ai suoi fan. Dopo aver presentato Livio su Instagram, ha parlato di lui in una lunga intervista a Verissimo, dove si è raccontata senza filtri. Insieme sono bellissimi, e ormai vivono il loro amore alla luce del sole. Ma tutto ciò non impedisce certo ad Anna di dedicarsi anche al suo lavoro: sebbene, come si vocifera ormai da tempo, non sia riuscita ad aggiudicarsi un posto al Festival di Sanremo 2022, la cantante sarebbe già all’opera su un nuovo album. E i fan non devono far altro che attendere, perché questo nuovo anno sarà sicuramente ricco di grandi novità.