Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo chiude in bellezza e lascia senza fiato

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Decima e ultima puntata per Scene da un Matrimonio, il programma dedicato all’amore che ha rappresentato una grande sfida per Anna Tatangelo. Per la prima volta, infatti, ha affrontato l’esperienza da conduttrice protagonista di uno show televisivo. E, dopo le prime difficoltà, si è dimostrata all’altezza, trasformandosi in paladina dell’amore e conquistando tutti con la sua dolcezza, con il suo stile e con la sua professionalità.

Anna Tatangelo, per l’ultima puntata è una dea

Essere alla guida di un programma tutto suo non è stato affatto semplice per Anna Tatangelo, abituata invece ad incantare i fan con la sua bellissima voce. Dopo le iniziali insicurezze, però, è riuscita a convincere tutti e a dimostrare di essere un’artista versatile e capace di adattarsi velocemente a nuove situazioni.

Se c’è una cosa che Anna non ha mai sbagliato sono i look che ha sfoggiato in puntata: sempre di classe, mai volgari e d’ispirazione per chi la guarda. Per l’ultima puntata, non poteva che scegliere qualcosa di speciale ed elegante. E, così, ha indossato un bellissimo abito firmato Elisabetta Franchi.

Si tratta di un lungo vestito plissettato, con scollo rotondo sulla parte frontale, morbide maniche lunghe a palloncino, spacchi profondi laterali e uno scollo vertiginoso sulla schiena che non può non attirare lo sguardo. Con i capelli acconciati in morbide onde appuntate lateralmente è semplicemente divina.

Anna Tatangelo racconta la storia di Federica e Francesco

Anna Tatangelo per l’ultimo episodio di Scene da un Matrimonio ha raccontato la storia di Federica e Francesco, due giovani ragazzi che si sono conosciuti tra i banchi di scuola, non si sono mai lasciati e che, oltre le nozze, stanno per coronare anche un altro sogno: quello di diventare genitori per la prima volta.

Il loro è un amore grande e forte che, però, ha incontrato grandi ostacoli, primo tra tutti l’opinione negativa della madre di Federica sulla relazione. Dopo cinque anni di fidanzamento, infatti, la pandemia ha messo i due sposi alle strette: dopo essere stati tre mesi lontani hanno deciso di andare a convivere. Da lì a poco, inoltre, hanno scoperto anche di stare per diventare genitori.

Tutto ciò ha contribuito ad allargare la frattura tra Francesco e la famiglia di Federica. La madre di lei, che si è sposata durante la gravidanza, avrebbe infatti preferito un percorso diverso: le nozze prima della convivenza e di un figlio. Così però non è stato e, nonostante il suo parere negativo, l’amore tra i due sposi ha trionfato.

Federica e Francesco, desiderosi di coronare subito i loro sogni prima ancora della nascita del loro primo figlio, hanno deciso di anticipare le nozze, che si sarebbero dovute celebrare nel 2022. In fretta e furia hanno organizzato un’emozionante cerimonia, che si è tenuta alla presenza della Tatangelo, ormai una vera e propria dea dell’amore.

Con la romantica storia di Francesco e Federica, Anna Tatangelo ha chiuso la prima stagione di Scene da un Matrimonio. Avremo l’opportunità di vederla ancora nelle vesti da conduttrice, magari in una nuova emozionante edizione del programma?