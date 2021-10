Scene da un matrimonio, Tatangelo perfetta in rosa. E osa con lo spacco

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Si rinnova l’appuntamento con Scene da un matrimonio, prima prova da conduttrice in solitaria per Anna Tatangelo. Lo show, rispolverato dalle teche Mediaset con una nuova edizione in onda al sabato, ha saputo dare un nuovo significato alla parola nozze, soprattutto dopo la difficile ripresa seguita alle restrizioni anti-Covid. L’artista di Sora si è dimostrata un’ottima padrona di casa, accompagnando gli sposi verso il loro giorno più bello.

Scene da un matrimonio, Tatangelo in rosa

Come d’abitudine, sono stati i look di Anna Tatangelo a catalizzare l’attenzione. Dapprima in blu, con una camicia dalle tinte optical e una giacca oversize, a cui ha fatto seguito il meraviglioso abito rosa che ha sfoggiato per la cerimonia. Una scelta certamente azzeccata, per lei, che ha messo così in evidenza la sua bellezza.

L’abito, lungo e leggero, ha esaltato il suo fisico statuario impreziosito da una cintura sottile stretta in vita, che ha messo in evidenza proprio quel punto e ha slanciato la figura. Le scarpe sono tradizionali ma adatte a tutte le occasioni, mentre lo styling è semplice e ha lasciato sciolti i lunghi e morbidi capelli castani.

Una prova, questa, alla quale si è sottoposta con grande coraggio e con il desiderio di mettersi in gioco completamente, nonostante questo non sia il suo mestiere. Il risultato è un programma gradevole, che però risente del troppo tempo trascorso in soffitta e della collocazione in palinsesto non proprio favorevole. Anna Tatangelo ha comunque portato a casa il compito, superando questo banco di prova già ostico alla vigilia.

Il matrimonio tra Armando e Giulia

Gli sposi protagonisti della puntata del 30 ottobre sono stati Armando e Giulia. Si sono conosciuti 6 anni fa, quando lei aveva solo 18 anni, lui 30 e con un matrimonio alle spalle. Nonostante le difficoltà affrontate, compresi alcuni momenti di confusione da parte di lui, Giulia è convinta che Armando possa essere l’uomo della sua vita. Dopo quattro anni di frequentazione, lo ha però messo alle strette, convincendolo a scegliere tra lei e le tante altre avventure.

Hanno così iniziato una relazione ufficiale che è culminata in una bellissima proposta di matrimonio. La cerimonia civile, alla presenza di tanti invitati, si è svolta presso la sede comunale di Anzio. Immancabile il ricevimento all’italiana, con il quale hanno salutato parenti e amici in una bellissima villa di Nettuno. E, tra una canzone e l’altra, anche Anna Tatangelo ha trovato un momento per ballare con lo sposo.