Scene da un matrimonio, il look di Anna Tatangelo in perfetto stile bon ton

Anna Tatangelo ha finalmente debuttato con il suo programma Scene da un matrimonio: la trasmissione, che andrà in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5 alle 14.10, ha preso il posto di Amici di Maria De Filippi, che è stato collocato – sempre nella stessa fascia oraria – la domenica pomeriggio.

Anna Tatangelo, la nuova avventura con Scene da un matrimonio

Per la Tatangelo si tratta di una nuova ed entusiasmante sfida: seppure in passato abbia già avuto esperienze alla conduzione, Scene da un matrimonio è un format diverso, che racconta le storie d’amore di alcune coppie che stanno per pronunciare il fatidico Sì.

“Sta per partire questa nuova avventura televisiva, un’avventura del tutto inaspettata per me. Non c’è uno studio, non ci sono luci, lustrini e paillettes…o un pubblico che urla il tuo nome o canta le tue canzoni. Sono in disparte a raccontare in punta di piedi le storie dei protagonisti”, ha scritto su Instagram Anna poco prima della messa in onda della prima puntata dello show.

Lady Tata vivrà insieme ai protagonisti di ogni puntata tutte le emozioni legate al giorno delle nozze: la conduttrice seguirà appunto “scena per scena” la sera prima del matrimonio, quando i promessi sposi resteranno separati, per poi accompagnarli insieme alle loro famiglie al giorno che cambierà per sempre le loro vite.

“Dopo aver parlato d’amore nelle mie canzoni, mi trovo ad esser testimone diretta di storie incredibili”, ha commentato emozionata la Tatangelo sul suo profilo.

Anna Tatangelo, il look della prima puntata

Sul suo profilo Instagram la cantante ha mostrato il look indossato per la prima puntata del nuovo programma di cui è al timone. Un completo chic e bon ton blu elettrico arricchito da delicati motivi floreali, che decorano sia la camicia a maniche lunghe che i pantaloni a sigaretta, perfetti per il fisico tonico e longilineo di Anna Tatangelo.

A completare l’outfit dei dei sandali blu e verdi, che riprendono i colori del completo. Una scelta non certo casuale ma studiata per seguire il tema fissato dagli sposi protagonisti della prima puntata, che hanno richiesto ai loro invitati di vestirsi con i toni del blu.