Anna Tatangelo senza pace, Scene da un matrimonio spostato di nuovo: il cambio di palinsesto

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Grandi novità nel palinsesto del weekend di Canale 5. Le voci di un cambiamento imminente erano in circolo già da qualche tempo, ma adesso è ufficiale: Mediaset ha infatti confermato che il nuovo programma Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo, andrà in onda dal 2 ottobre, ogni sabato pomeriggio, e non più la domenica come era stato preventivato.

A seguito degli ottimi ascolti domenicali della rete – grazie anche al successo serale di Scherzi a parte – i vertici hanno deciso di dare una svolta al palinsesto di Canale 5. E così lo speciale pomeridiano di Amici continuerà ad andare in onda la domenica pomeriggio, facendo da traino al nuovo appuntamento di Verissimo.

Del resto le prime due puntate di Amici, trasmesse per la prima volta in onda di domenica, hanno avuto un grande riscontro da parte del pubblico: Maria De Filippi e Silvia Toffanin sono riuscite infatti a battere la concorrenza, ovvero Mara Venier e il suo programma Domenica In, che da anni doveva vedersela con Domenica Live e Barbara D’Urso.

Nel frattempo Silvia Toffanin continuerà a tenere compagnia ai telespettatori con il suo salotto con un doppio appuntamento nel weekend, che sta già regalando grandi emozioni con i personaggi più amati del mondo dello spettacolo e loro coinvolgenti storie. Scene da un matrimonio, il cui arrivo in tv è già slittato di circa due settimane (sarebbe dovuto partire il 19 settembre scorso), come già vociferato prenderà così il posto del talent show di Maria de Filippi.

Per Anna Tatangelo si tratta di una nuova sfida: la cantante infatti – che ha già alle spalle la conduzione del programma I Migliori anni al fianco di Carlo Conti – racconterà le storie d’amore di alcune coppie che stanno per pronunciare il fatidico Sì.

In modo semplice e diretto, la Tatangelo vivrà insieme ai protagonisti di ogni puntata dubbi, ansie le grandi emozioni legate al giorno delle nozze: la conduttrice seguirà appunto “scena per scena” gli ultimi momenti la sera prima del matrimonio, quando i promessi sposi resteranno separati. Raccoglierà i loro pensieri, le paure e le speranze più intime nella notte più lunga, per poi accompagnarli insieme alle loro famiglie al giorno che cambierà per sempre le loro vite.