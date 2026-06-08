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GettyImages La salopette corta è la cosa più cool dell'estate

Se c’è un capo capace di sbloccare istantaneamente i ricordi d’infanzia e, allo stesso tempo, catapultarci dritti in cima alle classifiche dello street style, è proprio lei: la salopette corta.

A consacrarla nell’olimpo della moda ci hanno pensato loro, le icone di stile di ieri e di oggi. Come dimenticare Jennifer Aniston nei panni di Rachel Green in Friends, che ha reso la salopette in denim il manifesto minimalista degli anni ’90? O l’eleganza rilassata di Lady Diana, che la indossava in nuance pastello per il tempo libero. Oggi il testimone passa a it-girl come Alexa Chung, regina indiscussa del mix bon ton, e Hailey Bieber, che la reinterpreta in chiave squisitamente urban e micro.

Che siate dirette a un aperitivo in spiaggia o a un pranzo della domenica in città, la salopette corta si candida ufficialmente a essere la vostra nuova migliore amica dei mesi caldi.

Ma come scegliere il modello più adatto? E soprattutto, come abbinarla?La risposta sta tutta nel gioco dei contrasti e nella scelta dei tessuti giusti. Perché se il denim resta il re indiscusso, le ultime tendenze ci sfidano a sperimentare con il lino grezzo e il cotone strutturato.

La regola d’oro per non sbagliare? Dimenticate i modelli ultra-aderenti. La salopette corta contemporanea esige una vestibilità da leggermente a esageratamente oversize, quasi rubata dal guardaroba di lui, che lasci massima libertà di movimento e mantenga quell’attitude rilassata ma iper-studiata.

Per evitare l’effetto “bambina sperduta” o un look troppo sciatto, il segreto è bilanciare i volumi e puntare tutto sugli accessori strategici. Prendi nota: ecco la guida definitiva per trasformare questo pezzo cult nel capo più chic dell’estate.

L’anima bon ton: camicia romantica e ballerine

Chi l’ha detto che la salopette non possa essere elegante? Il segreto per elevarla sta tutto in un sapiente gioco di contrasti. Scegliete un modello in bianco o in denim con fantasie chiarissime e abbinatelo a una blusa romantica con maniche a sbuffo o caratterizzata da un colletto Peter Pan, magari impreziosito da piccoli ricami.

Ai piedi bastano un paio di ballerine in vernice o delle slingback rasoterra per evocare immediatamente quell’allure parigina così irresistibile. Completate il look raccogliendo i capelli in uno chignon spettinato e incorniciando il viso con un cerchietto bombato: sarete impeccabili per un appuntamento pomeridiano o un tè in un giardino nascosto.

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Mood sbarazzino: t-shirt a righe e sneakers

Se cercate il classico outfit “zero pensieri” che non delude mai, questa è la combinazione definitiva. La salopette in denim classico, meglio se in un lavaggio medio o scuro, si sposa alla perfezione con il fascino intramontabile dello stile navy. Vi basterà indossare sotto una t-shirt a righe bianche e blu, oppure rosse, e infilare ai piedi un paio di sneakers in tela bianca o dei mocassini scamosciati per regalare all’insieme un tocco più preppy.

La vera mossa di stile per fare la differenza? Lasciate un solo spallaccio agganciato. Questo piccolo dettaglio fa subito anni ’90, regala un’aria incredibilmente disinvolta ed è l’alleato perfetto per le giornate di esplorazione urbana o per scatenarsi a un festival all’aperto.

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Fresca per la spiaggia: costume intero e sandali flat

Dimenticate il solito binomio composto da shorts e canotta: la salopette corta si candida ufficialmente a essere il vostro nuovo copricostume preferito. Decisamente più pratica e cool del solito vestitino da mare, dà il meglio di sé quando viene indossata sopra un costume intero. Sceglietelo magari con una scollatura profonda sulla schiena o in una tonalità vitaminica, così che possa fungere a tutti gli effetti da body.

Per completare questo perfetto look da bagnasciuga vi serviranno solo una borsa di paglia in formato maxi, occhiali da sole oversize e delle ciabattine flat in pelle. Il grande vantaggio di questo outfit è la sua versatilità: sarete subito pronte per passare dal lettino in spiaggia direttamente al beach party per l’aperitivo, senza il bisogno di passare da casa a cambiarvi.

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Versione summer nights: crop top e mules con tacco

Sì, la salopette corta rivendica il suo spazio anche dopo il tramonto, a patto di saperne ridefinire i dettagli. Per la sera archiviamo temporaneamente il denim e puntiamo tutto su tessuti più sofisticati come il cotone nero profondo o un lino ben strutturato. L’abbinamento si fa audace e pop se decidete di indossare sotto un crop top minimalista in maglia metallica o un micro-top a fascia che lasci scoperta la pelle.

Per slanciare la silhouette, sostituite le scarpe basse con un paio di mules dal tacco medio o dei sandali listati minimali. Infine, accendete la notte con i giusti punti luce: grandi orecchini a cerchio dorati e una borsa gioiello a tracolla saranno gli accessori strategici per brillare sotto i fari della città.

Vanchenl Salopette lino e cotone nera

Sawmew Salopette con gonna

La declinazione boho-chic: top in crochet e stivaletti texani

Se il vostro cuore batte per le atmosfere da festival estivo e per quel fascino vagamente seventies, questa è la reinterpretazione che fa per voi. La salopette corta, preferibilmente in un denim dall’effetto vissuto o in tonalità calde come il tabacco e il panna, si trasforma nel pezzo forte di un perfetto look boho-chic se abbinata a un top in crochet lavorato a mano. Potete sceglierlo coloratissimo per un mood più festivaliero, oppure optare per le sfumature del beige se preferite un risultato più etereo e sofisticato.

Il vero colpo di stile dell’outfit si gioca però sulle scarpe: osate un paio di stivaletti texani o camperos scamosciati a gambale basso, perfetti per dare quel tocco grintoso che spezza la delicatezza dell’uncinetto. Completate il tutto con una cascata di collane sottili dorate, una borsa a secchiello e una bandana colorata annodata tra i capelli. È il look ideale per un weekend fuori porta, un concerto sotto le stelle o per dare un twist inaspettato alle vostre passeggiate estive.

Sawmew Salopette estiva oversize

Sawmew Salopette estiva con tasche larghe

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