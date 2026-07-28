Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Diletta Leotta In vacanza sfoggia un look vintage che diventerà il nostro preferito

Gli ultimi mesi sono stati impegnativi per Diletta Leotta: dopo aver dato alla luce a maggio il suo secondogenito, la conduttrice è tornata subito al lavoro per buttarsi nella maratona dei Mondiali di calcio. Ora che l’evento sportivo è terminato può finalmente concedersi le meritate vacanze in compagnia della sua famiglia. Anche lontana da Milano e dagli impegni lavorativi, il volto di Dazn non abbandona i social e condivide con i suoi follower una serie di look tutti da copiare. Nel carosello di foto, a colpire è stato in particolare il suo outfit di ispirazione Y2K composto da tubino rosa e anfibi carrarmato.

Anfibi in estate sì! Parola di Diletta Leotta

Prima di storcere il naso all’idea di indossare gli anfibi anche in estate dobbiamo fare una premessa: gli ankle boots sono coolness, il che li rende perfetti sempre a prescindere dalla stagione. Poi se aggiungiamo che richiamano alla mente l’estetica grunge e quella dei primi anni 2000 dobbiamo dare assolutamente ragione a Diletta Leotta e iniziarli a inserire anche nel nostro guardaroba.

In particolare la conduttrice ha preferito quelli stringati con gambale medio e suola chuncky che rappresentano in pieno l’estetica punk tanto cara all’esperta di calcio. Diletta Leotta, non è la prima volta che indossa questo modello di stivali. Anche in passato l’abbiamo vista sfoggiare un look sportivo fatto di leggings e top, il tutto coronato (divinamente ci verrebbe da dire) da un paio di combat boots.

Il suo look quindi è solo una conferma – ma non ne avevamo bisogno – di come questa calzatura sia versatile e funziona sempre perché ha quel carattere effortless chic che la rende perfetta perfino con il tubino rosa scelto da Diletta Leotta. Il capo con la sua nuance pastello e le linee essenziali è l’essenza della delicatezza che conquista carattere con gli anfibi carrarmato. Il risultato? Un look che non vediamo l’ora di replicare per andare a un concerto o una serata tra amiche.

La passione di Diletta Leotta per lo stile Y2K

Gli anni ’90 inizio 2000 nell’ultima stagione sono tornati nel nostro guardaroba e Diletta Leotta ha abbracciato in pieno questa tendenza, basta solo guardare la scelta del tubino. Infatti ha preferito un modello minimal, aderente e con spalline larghe. Quello che lo rende ancora più bello a prescindere dal colore è la scelta del tessuto stretch che crea delle morbide arricciature che vanno a dare movimento al capo e lo rendono meno banale. La mini borsa portata a spalla, altro accessorio iconico di quel periodo, completa il look con semplicità.

Anche se la combo tubino rosa anfibi carrarmato sarà la più copiata, scorrendo nel carosello di foto, la conduttrice sportiva ci suggerisce un altro look da cui prende ispirazione. Ha puntato sempre su un tubino, ma questa volta a quadri e ci ha abbinato un’altra calzatura che ha fatto faville questa estate, a cominciare da Dua Lipa: i sandali infradito con tacco. Un altro outfit di ispirazione Y2K se consideriamo che il tocco finale sono gli occhiali da sole a specchio e la borsa a sacca crochet.

Ricreare l’outfit di Diletta Leotta non è difficile perché online ci sono tantissimi capi e anfibi anche in versione low cost da comprare subito.

Toocool Il tubino rosa minimal

Missufe Tubino rosa con coulisse

Cuptacc Tubino rosa asimmetrico

IF FASHION Anfibi con tacco

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