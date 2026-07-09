Diletta Leotta al lavoro col piccolo Leonardo: la bellissima foto madre-figlio

Impegnata con DAZN ai Mondiali di calcio 2026, Diletta Leotta si divide tra lavoro e maternità. E lo scatto col piccolo Leonardo è dolcissimo

IPA Diletta Leotta

Conciliare i ritmi frenetici della vita professionale e la dolcezza della maternità trova una delle sue rappresentazioni più belle e sincere in Diletta Leotta. La celebre conduttrice, da anni volto di punta di DAZN, ha recentemente condiviso su Instagram un carosello di immagini scattate in studio, dopo il rientro sul campo in occasione dei Mondiali 2026. Tra gli scatti, uno in particolare cattura l’attenzione: un bellissimo ritratto nel backstage in cui culla teneramente il secondogenito Leonardo mentre si trova alla postazione trucco, in semplice lingerie.

La dolce foto col figlio Leonardo

Una mamma dolce e glamour allo stesso tempo, così appare Diletta Leotta nel suo ultimo carosello condiviso su Instagram, dove da sempre documenta la sua vita privata e professionale, aggiornando i suoi follower su traguardi e momenti felici.

Questa volta il messaggio va ancora più a fondo, parlando direttamente a tutte le mamme: lo scatto in lingerie con il piccolo Leonardo, catturato nei momenti che precedono la diretta televisiva, racconta con naturalezza la realtà di una donna che non rinuncia alla vicinanza fisica con il suo bimbo, neanche nei contesti professionali più importanti. Una bella immagine che rappresenta appieno una maternità contemporanea, l’ultimo di una lunga serie con cui la conduttrice ci ha già deliziato in passato.

I primi due mesi del piccolo

La nascita di Leonardo, lo scorso 8 maggio 2026, ha aggiunto ulteriore gioia e amore nella splendida famiglia che la conduttrice ha costruito insieme al marito, il portiere Loris Karius. E l’8 luglio è stato un giorno emozionante per Diletta, che ha festeggiato i primi due mesi di vita del piccolo.

Per l’occasione, ha condiviso una tenera dedica social, scrivendo “2 months of you” (“due mesi di te) a corredo di uno scatto in cui stringe a sé il neonato. Nelle foto compare anche la primogenita Aria Rose, nata nell’agosto del 2023, intenta a sfiorare con dolcezza la manina del suo fratellino.

È un’estate intensa e ricca di impegni per la famiglia Leotta-Karius, che ha scelto come base una meravigliosa villa di design a Salò, sul Lago di Garda, perfetta per ricaricare le pile tra una trasferta e l’altra.

Diletta Leotta ai Mondiali 2026

Il rientro professionale di Diletta Leotta è avvenuto sul palcoscenico più grande di tutti, quello dei Mondiali di calcio 2026 ospitati tra Stati Uniti, Canada e Messico, volando oltreoceano per DAZN – con cui la conduttrice collabora ormai da anni – a pochissime settimane dalla nascita di Leonardo.

Per questo debutto internazionale, la conduttrice ha voluto splendere con un look solare e iper-femminile curato dal suo storico stylist Nicolò Grossi, sfoggiando un mini dress elasticizzato a fondo rosa con vivaci fantasie floreali firmato Alex Perry, a cui ha abbinato sandali mules rosa Barbie e le iconiche collane a catena di Tiffany & Co.: “Alcuni sogni non si avverano tutti insieme. Crescono con te, passo dopo passo, finché un giorno ti rendi conto di vivere quei sogni”, ha scritto.

La trasferta oltreoceano le ha donato anche momenti indimenticabili dietro le quinte, come gli incontri con alcune delle leggende più amate del calcio mondiale, tra cui Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Baggio e Luis Figo.