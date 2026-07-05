La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti porta la compagna Gabriella in studio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

La puntata del 5 luglio 2026 de La Ruota della Fortuna è stata come sempre ricca di colpi di scena e momenti divertenti. In studio Gerry Scotti e Samira Lui hanno accolto non solo il campione e gli sfidanti, pronti a giocare intorno alla celebre ruota, ma anche Gabriella Perino, compagna del conduttore.

La Ruota della Fortuna, Gerry porta in studio la compagna Gabriella

La Ruota della Fortuna riserva sempre sorprese e momenti particolari, ma soprattutto è diventata, ormai da tempo, sinonimo di “casa” per Samira Lui e Gerry Scotti. La showgirl e il conduttore infatti hanno accettato di non fermarsi nemmeno durante l’estate e ormai da circa un anno tengono compagnia ai telespettatori tutti i giorni a partire dalle 21.40.

Ed è così che in studio è apparsa una persona importantissima per Gerry Scotti: Gabriella Perino. Classe 1965, di professione architetto, Gabriella è legata al presentatore dal 2004. Un amore importante e forte, vissuto sempre lontano dai riflettori, nato grazie ai loro figli che frequentavano la stessa scuola.

All’inizio della puntata, dopo aver presentato i concorrenti, Gerry Scotti ha annunciato l’arrivo di Samira Lui in studio. La showgirl si è esibita nel consueto balletto sulle scale, sfoggiando un favoloso abito blu in raso. “Sei la ciliegina sulla torta”, ha commentato Gerry che poco dopo ha chiesto alla sua “socia” notizie riguardo i prossimi balletti, in particolare quello voluto da Cristiano Malgioglio.

“Continuo ad avere Malgioglio fuori dal camerino – ha detto -. Da lunedì ci sarà il suo stacchetto?”. Poco dopo il presentatore ha fatto un annuncio importante.

“Qui stasera c’è la Gabry a guardarti – ha svelato rivolto a Samira Lui -. Quindi non trattarmi troppo male”.

A quel punto la telecamere ha inquadrato Gabriella Perino, compagna del presentatore, in prima fila per applaudire Scotti. Impossibile non notare l’intesa fra i due che ha caratterizzato tutta la puntata, con Scotti che più volte ha scherzato sulla presenza della “sua Gabry”.

“Venivo chiamato Topolino, dopo sono diventato la Pantegan”, ha scherzato il conduttore, scatenando la reazione di Gabriella che è stata inquadrata mentre scuoteva il capo. “Non posso raccontarvi niente”, ha riso lui in riferimento alla compagna.

Francesco rischia, ma resta campione della Ruota della Fortuna

E la partita? Durante la puntata del 4 luglio 2026 non sono mancati i momenti di tensione a La Ruota della Fortuna. Gli sfidanti Alessia e Sandro infatti hanno dato del filo da torcere al campione Francesco. In particolare quando il concorrente, girando la Ruota, ha trovato lo spicchio della Bancarotta.

Un avvenimento che ha azzerato la partita, riportando tutti i concorrenti allo stesso livello. A quel punto Sandro ha tentato la rimonta, ma alla fine a spuntarla è stato proprio Francesco che si è riconfermato campione de La Ruota della Fortuna con un montepremi di 8mila euro.

Arrivato a La Ruota delle Meraviglie, Francesco è riuscito ad accendere solamente una busta, sbagliando invece le altre due risposte. Alla fine il campione ha lasciato la trasmissione con un montepremi finale con un altro assegno da 15mila euro, vincendo in totale oltre 80mila euro in solamente due sere.