Diletta Leotta, il costume intero giallo e verde è un inno alla sensualità

La giornalista sportiva ha sfoggiato il suo fisico mozzafiato su Instagram, pubblicando degli scatti con un costume intero che è un inno alla sensualità

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Bikini vip d’estate, dal minimal al maximal: i più belli da copiare

È un inno alla sensualità il costume intero indossato da Diletta Leotta: la giornalista sportiva ha pubblicato una serie di scatti con indosso un costume da bagno giallo con profili verdi. Il trikini dalle vibes brasiliane lascia i fianchi leggermente scoperti e che mette in mostra il generoso décolleté, raccogliendo i commenti entusiasti degli utenti.

Diletta Leotta, sensualissima con il costume giallo intero

Non smette mai di sorprendere Diletta Leotta, che festeggia il suo Ferragosto in villa in piscina indossando un trikini giallo e verde che ricorda le atmosfere del Brasile. La giornalista e volto di Dazn si sta godendo la sua estate tra famiglia, affetti e amici, e dopo aver scatenato le polemiche con le sue foto dell’escursione sull’Etna in eruzione è tornata su Instagram con una serie di scatti che sono un vero e proprio inno alla sensualità.

Cosparsa di olio e con i capelli bagnati, Diletta Leotta sfoggia il suo nuovo costume intero sgambatissimo, che lascia i fianchi scoperti e con la scollatura generosa mostra il décolleté. Un look che mette in risalto il fisico scultoreo della giornalista sportiva, tornata in forma dopo il parto del piccolo Leonardo, venuto alla luce lo scorso 9 maggio.

Il carosello di scatti ha raccolto inevitabilmente migliaia di reazioni: il fisico di Diletta Leotta resta uno degli aspetti più commentati, ma dietro le immagini c’è un percorso fatto di allenamento e costanza. Dopo la sua seconda gravidanza, la conduttrice ha progressivamente ripreso le proprie abitudini e oggi appare più bella che mai: un risultato che racconta soprattutto il ritorno alla normalità dopo i mesi della gravidanza e l’inizio di una nuova fase della sua vita.

Il fisico perfetto dopo il parto

La conduttrice siciliana non ha mai nascosto la propria passione per lo sport e per uno stile di vita attivo. Una costanza che, anche dopo il parto, sembra aver avuto un ruolo importante nel graduale ritorno agli allenamenti e nella riconquista della forma fisica. Già a poche settimane dalla nascita del suo secondogenito, Diletta Leotta appariva più bella che mai, indossando un bikini nero che inaugurava la sua stagione estiva.

Anche a giugno la conduttrice si era mostrata in splendida forma durante una vacanza d’amore a Ibiza, tra le calette più suggestive delle Baleari, insieme al marito Loris Karius e gli amici più stretti. Qualche giorno di relax a cavallo del 22 giugno, per festeggiare un’occasione speciale: il secondo anniversario di matrimonio e il trentatreesimo compleanno del calciatore.

E durante questa calda estate Leotta ha continuato a dettare tendenza col bikini zebrato: una volta terminati gli impegni con i Mondiali, la conduttrice è tornata nella sua villa sul lago di Como per concedersi un po’ di sano riposo e sfoggiare il suo fisico da urlo, perfetto già a pochi mesi dal parto.

Ovviamente niente formule magiche per lei: dietro il suo corpo tonico e asciutto c’è soprattutto una routine costruita nel tempo. La giornalista di Dazn del resto ha più volte condiviso sui social momenti dedicati all’attività fisica, alternando esercizi per gambe, glutei e addome a sessioni più dinamiche. A fare la differenza sembra essere soprattutto la continuità: l’attività fisica faceva parte della sua vita già molto prima della maternità, che ha continuato a esercitare in un equilibrio tra sport, lavoro e famiglia.