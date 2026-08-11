Diletta Leotta, la “posa fashion” con l’Etna in eruzione sullo sfondo scatena la polemica

IPA Diletta Leotta

Ormai abbiamo ben chiaro il meccanismo dei social; è sufficiente la condivisione di uno scatto “divisivo”, e la polemica è servita su un piatto d’argento. Questa volta, però, il dibattito si è scatenato dopo la pubblicazione di alcuni scatti con protagonista Diletta Leotta (che è catanese). Perché abbiamo specificato le sue origini? Perché nelle immagini la conduttrice è stata ritratta durante l’eruzione dell’Etna, con i fiumi di lava incandescente a fare da sfondo. Qualcuno ha storto il naso, criticando in particolar modo la “posa fashion”, altri ne hanno preso le difese: un classico sul profilo della conduttrice DAZN. Ma facciamo un passo indietro.

Diletta Leotta, le foto vicino all’Etna in eruzione

La posa sembra curata, quasi studiata, e il look decisamente estivo – canotta e jeans – ma a catturare l’attenzione degli utenti è l’Etna che, alle spalle di Diletta Leotta, erutta lava e lapilli. Ed è stato questo “contrasto” a scatenare l’ennesima discussione. Una parte degli utenti, infatti, ha giudicato quelle immagini fuori luogo, criticando soprattutto l’atteggiamento “da passerella” adottato di fronte a un fenomeno naturale tanto imponente e – soprattutto, lo sottolineiamo – imprevedibile.

Oltre a criticare il contesto, anche l’abbigliamento è finito nel “mirino” social; non sono mancati infatti i commenti “ironici” sulla scelta dell’outfit, giudicato inadatto per avventurarsi nei pressi di un vulcano in piena attività. “Sull’Etna si sale equipaggiati, non vestiti come per andare ai muretti di Aci Castello. Essere personaggi noti è una responsabilità, perché il cattivo esempio quando proviene da uno di voi arriva forte e chiaro e fa altri grossi danni, purtroppo”, questo il commento di un utente (il tono generale è simile, e in tanti hanno rimarcato l’accento sulla distanza tra quell’immagine patinata e la realtà di una gita in alta quota, per giunta notturna).

Il rischio più comune, secondo gli utenti, è che immagini di questo tipo possano involontariamente incoraggiare comportamenti imprudenti in chi non ha la stessa consapevolezza di cosa potrebbe potenzialmente accadere. Un timore legato al messaggio che potrebbe passare a un pubblico molto ampio; del resto, chi non si fermerebbe a osservare una “bella” foto di un vulcano in eruzione, sognando magari di emulare il gesto?

Ma c’è anche chi difende la conduttrice

Se le critiche sono state numerose, altrettanto folta è stata la schiera di chi ha preso le parti della conduttrice; del resto, è ormai diffusa l’abitudine di criticare qualsiasi cosa a prescindere. Lo scatto stesso è stato ripreso senza alcuna cattiva intenzione, anzi; la Leotta torna a casa ogni volta che può, e per i catanesi l’Etna è un po’ una “mamma”, chiamata affettuosamente, con timore e riverenza, A Muntagna, ovvero la montagna.

La Leotta conosce i luoghi in cui è cresciuta ed è dunque plausibile che si sia mossa con la dovuta cognizione. Oltretutto, corre l’obbligo di ricordare che numerose guide esperte e autorizzate operano sull’Etna, anche in occasione delle fasi eruttive, con escursioni ad hoc che avvengono in condizioni di sicurezza, senza considerare che i tour vengono adattati in base alle eruzioni (che non sono mai uguali): così possono essere individuati i punti migliori (e anche quelli meno rischiosi) per osservare il fenomeno.