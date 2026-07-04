Kate Middleton si è presentata a Wimbledon con un microfono nascosto nella giacca. Molti dettagli hanno lasciato perplessi ma c'è una spiegazione

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton ha fatto la sua prima apparizione a Wimbledon giovedì 2 luglio, lasciando tutti senza parole non solo perché era incantevole ma anche perché sono stati notati molti dettagli strani e inusuali di questa sua usciata pubblica. Tra questi anche un microfono appuntato in maniera discreta alla sua giacca. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton a Wimbledon, i dettagli che non tornano

Kate Middleton è madrina di Wimbledon dal 2016 e come tale presenzia a ogni edizione. Anche se per lei non è un grande sforzo, essendo una vera e propria appassionata di tennis.

La Principessa del Galles ha però stupito tutti facendo la sua prima apparizione pubblica al torneo di tennis dove si è presentata con un tailleur pantaloni di Gabriela Hearst infrangendo il dress code che consiglia invece abiti o gonne per le signore.

Poi ha lasciato senza parole quando si è messa alla cassa a vendere i biglietti. Nessuno se lo aspettava e il pubblico era davvero divertito ed emozionato a versi accogliere dalla futura Regina.

Infine, Kate ha fatto parlare di sé per aver consegnato la sua borsa all’assistente, anziché portarsela da sé. Di solito non accade mai. Ma c’è una motivazione pratica che la giustifica. La moglie di William aveva bisogno di avere le mani libere per svolgere le attività in programma e non avrebbe potuto passare la borsa alla sua assistente in pubblico. Ecco perché gliel’ha affidata appena arrivata a Wimbledon.

Kate Middleton e il microfono nascosto

Ma un altro dettaglio è stato considerato più inquietante. Alcune persone, analizzando le immagini della Principessa del Galles a Wimbledon, si sono accorti che dentro la giacca era appuntato un piccolo microfono.

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Sui social sono emerse le più svariate ipotesi. Qualcuno ha scritto: “Sembra che la Principessa del Galles indossi un microfono o un piccolo dispositivo di registrazione“. Altri hanno teorizzato che potesse trattarsi di un progetto cinematografico imminente o addirittura di un documentario.

In realtà, la verità è un’altra, come ha sottolineato l’esperta in questioni reali, Catherine Mayer. Quest’ultima ha ricondotto l’utilizzo del microfono alla difficoltà di Kate a parlare in pubblico. Lady Middleton ha confessato in passato di avere una voce molto flebile e di trovarsi a disagio in ambienti molto rumorosi, con tante persone, perché spesso le viene chiesto di parlare con un tono più alto.

Dunque, l’utilizzo di tale dispositivo, che è stato notato anche sullo zaino che aveva per scalare le tre vette più alte della Gran Bretagna, può essere un aiuto per toglierla dall’imbarazzo di non essere sentita. Così, senza sforzi viene capita e non deve ripetersi.

Inoltre, la Mayer ha detto che Kate parla poco e non fa mai confessioni intime. Tra l’altro nei primi tempi a Corte era terrorizzata all’idea di tenere discorsi in pubblico, ma con gli anni è diventata più sicura e ha superato i timori iniziali.