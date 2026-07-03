Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton è solita portarsi la borsa da sé, scegliendo modelli più adatti non solo ai look ma anche rispetto a quello che deve fare. Ma quando è arrivata a Wimbledon giovedì 2 luglio, la sua hand bag la portava l’assistente. Un dettaglio inedito, come lo è anche la mano che ha infilato in tasca mentre si è trattenuta a salutare una ragazza che l’attendeva per salutarla.

Kate Middleton, perché ha dato la borsa alla sua assistente

In effetti, Kate Middleton ha svelato un lato inedito di sé durante la sua prima apparizione a Wimbledon quest’anno. Innanzitutto, ha infranto il dress code presentandosi con un tailleur pantalone anziché con un abito o una gonna. In realtà, non ci sono regole precise sull’abbigliamento, ma tradizionalmente si richiede un look classico.

La Principessa del Galles ha voluto introdurre questa novità, anche perché poteva permetterselo. Infatti, in agenda aveva diversi impegni, compreso quello di mettersi alla cassa a obliterare i biglietti d’ingresso per capire in prima persona il lavoro dei moltissimi volontari che contribuiscono all’organizzazione del torneo. Dunque, un abito eccessivamente elegante e bon ton non sarebbe stato adeguato.

Per questo Kate ha scelto un completo fresco di Gabriela Hearst, che fosse funzionale e nel contempo raffinato. Inoltre, ha indossato un tailleur azzurro, colore regale per eccellenza.

Getty Images

La Principessa ha abbinato il suo ensemble a una borsa in pelle chiara di Anya Hindmarch. Ma in realtà non l’ha mai portata. Al suo arrivo a Wimbledon, la tote bag è stata affidata alla sua assistente, sebbene Kate al momento non avesse necessità di avere le mani libere.

Generalmente, la moglie di William porta da sé la borsa. In genere, sceglie modelli piccoli, preferibilmente clutch che può tenere con una mano e averne una libera per salutare o ricevere piccoli doni come bouquet di fiori. La stessa praticità che presentano le hand bag. Non vedremo mai Kate a una cerimonia con maxi borse e nemmeno con tracolle, considerate poco eleganti.

Ma ci sono occasioni in cui anche lei deve cedere la borsa a qualcuno, specialmente se è coinvolta in qualche attività e deve avere le mani libere. Ovviamente, non può appoggiarla dove le capita, né appenderla a qualche sedie. Perciò, la affida alla sua assistente. Questo passaggio non avviene mai in pubblico, ma ad esempio prima di scendere dall’auto o in stanze private, lontano da occhi indiscreti.

Getty Images

Questo probabilmente è il motivo per cui fin da subito l’assistente di Kate le portava la borsa, anche se non era strettamente necessario in quel momento.

Kate Middleton con le mani in tasca

Ma la moglie di William ha stupito anche per il fatto di aver messo una mano in tasca. In effetti, i pantaloni con le tasche laterali induco in tentazione.

Getty Images

Le buone maniere dicono che non vanno mai messe le mani in tasca quando si parla con le persone, è un gesto poco elegante e denota poco rispetto verso l’interlocutore. Oggi difficilmente questo atteggiamento è interpretato così negativamente, resta comunque il fatto che è meglio evitarlo.

Per Kate però potrebbe esserci anche un’altra spiegazione. Può essere che si stia semplicemente aggiustando i pantaloni, ma il risultato è sempre una posa un po’ sbracata.