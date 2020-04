Chi è Rosaria De Luca, la mamma della Mastronardi

editato in: da

Rosaria De Luca è la madre di Alessandra Mastronardi. La donna, che di lavoro fa l’insegnante, compie gli anni il 16 agosto e vive a Roma dall’inizio degli anni ’90. Oltre ad Alessandra ha anche un’altra figlia di nome Gabriella. Quest’ultima, più giovane dell’attrice di cinque anni, vive a Milano e lavora come ufficio stampa.

Tornando un attimo a Rosaria, è il caso di sottolineare che di lei si sa molto poco. La madre dell’attrice 33enne, infatti, è molto riservata. Risulta presente su Instagram ma con un account i cui contenuti sono accessibili solo ai follower confermati. Diverso è invece il caso del marito Luigi, celebre psicoterapeuta di orientamento freudiano attivo soprattutto su Facebook.

Proprio grazie a lui i fan della Mastronardi hanno potuto vedere in questi anni diverse foto di Rosaria De Luca, che è stata accanto ad Alessandra in occasioni di svolta della sua carriera. Tra queste è possibile citare la Mostra del Cinema di Venezia, la cui ultima edizione ha visto l’attrice molisana splendere nelle vesti di madrina. In quei giorni con lei c’era il fidanzato Ross McCall (star di serie tv come White Collar), ma anche mamma Rosaria e papà Luigi.

Rosaria, che non ha mai fatto mancare il suo supporto alla figlia maggiore, è originaria di Napoli. Con Alessandra ha sempre avuto uno splendido rapporto.

L’attrice, in occasione della già citata partecipazione alla kermesse in laguna, intervistata da Rai Movie ha confessato che sua madre le ha sempre detto che un giorno sarebbe stata la madrina dell’importantissimo evento cinematografico (il traguardo in questione è arrivato dopo numerosi successi e con alle spalle una carriera iniziata nel lontano 1998 con la partecipazione alla serie tv Amico Mio).

Rosaria De Luca, che è mora come le figlie, qualche anno fa, a seguito dell’esplosione della fama di Alessandra, è stata vittima di stalking. Per fortuna questa bruttissima vicenda fa parte del passato. Oggi come oggi, Rosaria è una presenza discreta e costante al fianco della figlia che, ormai da tempo, ha visto la sua carriera decollare a livello internazionale (a dimostrazione di ciò è possibile citare la partecipazione a produzioni come I Medici).