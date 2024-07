Morta Maria Rosaria Omaggio, gli amori dell’attrice e la maternità mancata

Fonte: IPA Maria Rosaria Omaggio

L’attrice Maria Rosaria Omaggio è morta a 67 anni dopo aver lottato contro una malattia. La notizia ha immediatamente fatto il giro del web, nonostante non fosse propriamente il suo mondo. Per la Omaggio, di origini napoletane, la vita è stata interamente incentrata sul suo grande amore per il teatro e il palcoscenico, ma si è fatta conoscere dal grande pubblico anche per il suo debutto a Canzonissima in Rai nel 1973 al fianco di Pippo Baudo (con una piccola “bugia”), oltre che per tanti tra fiction e film di successo. Attrice ma anche scrittrice e appassionata di arti marziali, Maria Rosaria Omaggio è stata uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.

Maria Rosaria Omaggio, l’esordio in TV con una piccola “bugia”

Il palcoscenico era la sua casa ma, nel tempo, era riuscita a entrare anche in quelle degli italiani attraverso il piccolo schermo con bellezza, talento e carattere da vendere. Come riporta Adnkronos e come confermato dall’edizione delle 8 del TG1, Maria Rosaria Omaggio è morta a soli 67 anni dopo una malattia. Nessun comunicato ad approfondire la questione, solo l’amarezza di aver perso uno dei talenti indiscussi emersi nel panorama televisivo degli anni ’70 diventando protagonista del varietà, tanto amato dal pubblico.

Classe 1957, la Omaggio era nata a Roma ma aveva sangue napoletano nelle vene. Una donna di gran carattere che sin dal suo esordio ha dimostrato di averne, eccome. Come ben sa chi c’era, quando ha debuttato in televisione era giovanissima: nel 1973 prese parte all’edizione di Canzonissima condotta da Pippo Baudo che le portò tanta fortuna. Un’occasione possibile per via di una piccola “bugia”: “Avevo 17 anni, ma dissi di averne 20”, ha rivelato nella sua ultima intervista a Storie di Donne al Bivio, andata in onda lo scorso febbraio. L’ultima in tutti i sensi. La malattia era già presente nella sua vita e, dopo quella apparizione, non vi è stata più alcuna occasione di vedere l’attrice.

Cinquant’anni di carriera tra cinema, teatro e televisione

Canzonissima le ha dato la popolarità in televisione, ma appena qualche anno dopo per la Omaggio è arrivato un altro importante debutto: quello sul grande schermo con il film Roma a mano armata di Umberto Lenzi. Da quel momento la sua carriera, durata per ben cinquant’anni, ha collezionato un successo dopo l’altro, senza mai dimenticare il suo primo amore, quello per il palcoscenico e il teatro.

Maria Rosaria Omaggio è stata La schiava d’oriente di Carlo Goldoni e la Fedra di Seneca, ma anche La moglie di Claudio di Dumas (figlio) e in Spirito allegro di Conward. Un elenco che potrebbe proseguire, arricchito da un altrettanto nutrito curriculum di fiction e serie televisive (un tempo “sceneggiati”): Sarto per signora, Passioni, Caro maestro 2, La Squadra, Don Matteo.

Anche la passione per la scrittura è stata determinante per la vita di Maria Rosaria Omaggio, che non solo ha collaborato con diverse riviste ma ha anche pubblicato libri come Viaggio nell’incredibile, edito da Edizioni Mediterranee e per cui ha vinto il Premio Fregene, C’era una volta, c’è sempre e ci sarà ancora, edito da Corbaccio-Longanesi e che le è valso il Premio Chiantino 1998, e ancora Il linguaggio dei Gioielli – Il significato nascosto e ritrovato dell’eterna arte dell’ornamento dalla A alla Z, edito da Baldini & Castoldi Dalai.

