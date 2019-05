Alessandra Mastronardi madrina della Mostra del Cinema di Venezia

editato in: da

Alessandra Mastronardi è la madrina nella 76esima Mostra del Cinema di Venezia, che prenderà il via il prossimo 28 agosto 2019.

Dopo Alessandro Borghi e Michele Riondino finalmente è il turno di una donna. Sarà proprio l’attrice ad inaugurare la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2019, organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta e diretta da Alberto Barbera.

A dare il via alla manifestazione sarà una cerimonia che si terrà a Palazzo del Cinema al Lido, mentre la chiusura è prevista per il 7 settembre, quando verranno annunciati i vincitori del Leone d’Oro. Classe 1986, napoletana di origini, ma cresciuta a Roma, la Mastronardi è una delle attrici più amate del cinema italiano.

Il suo esordio è arrivato nel 1997 con la partecipazione ad alcuni importanti progetti tv come Il grande Torino, poi il cinema, con La bestia nel cuore e Il manoscritto di Van Hecken. Il grande successo però arriva nel 2006 grazie alla celebre serie tv I Cesaroni, dove interpreta Eva Cudicini, personaggio che resterà nel cuore di milioni di telespettatori.

Quando quel ruolo inizia a starle stretto non esita a gettarsi in nuovi progetti, recitando a teatro e al cinema accanto a Riccardo Scamarcio. Ma è la tv a regalarle la fama, grazie a Romanzo Criminale, dove veste i panni di Roberta, fidanzata del Freddo, un indimenticabile Vinicio Marchioni, e a Non smettere di sognare, dove interpreta una ballerina.

In seguito viene scelta per coproduzioni internazionali come Sotto il cielo di Roma e Ameriqua. Nel 2011 a notarla è Woody Allen, che la arruola nel cast di To Rome with Love, un film che le apre le porte del cinema internazionale, portandola a collaborare con diversi artisti stranieri. Recita in LIFE, pellicola sulla vita di James Dean, e in Master of None di Netflix, arrivando agli Emmy Awards e ai Golden Globe.

“Per me un grande onore e privilegio essere la madrina di questa 76esima edizione della Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia – ha svelato Alessandra Mastronardi, commentando l’annuncio -. Spero di poter svolgere al meglio questo prestigioso ruolo. Essere testimone dell’inizio di un cammino strabiliante di questi film, mi rende orgogliosa ed impaziente di cominciare”.