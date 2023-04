Alessandra Mastronardi sposa il suo primo amore: chi è il futuro marito Gianpaolo Sannino

Alla fine Alessandra Mastronardi è pronta a compiere il passo più importante, indossando per la sua prima volta l’abito da sposa. L’attrice ha annunciato, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il matrimonio con il compagno Gianpaolo Sannino. La loro relazione è iniziata da soli due anni, ma la loro conoscenza affonda le radici molto lontano, ben 17 anni fa, quando si conobbero per la prima volta. Scopriamo tutti i dettagli della cerimonia e conosciamo meglio colui che le ha rapito il cuore.

Alessandra Mastronardi sposa Gianpaolo Sannino: la loro storia d’amore

Alessandra Mastronardi si sposa: la notizia arriva direttamente dalle pagine di Vanity Fair, dove l’attrice ha annunciato a tutto il mondo il suo imminente matrimonio con Gianpaolo Sannino, compagno con il quale fa coppia fissa da ormai due anni e con cui presto convolerà a nozze.

Come rivelato nel corso dell’intervista, i due si sono conosciuti da giovanissimi, ben 17 anni fa, e in un modo o nell’altro non si sono mai persi. Il destino ha voluto che il loro rapporto non fosse solo di una sana e fraterna amicizia: dietro di esso si nasconde infatti un sentimento ben più profondo. “Devi capire che è la persona della vita e che non ci puoi fare nulla, devi cedere” ha confessato Alessandra Mastronardi, dopo 15 anni passati a perdersi e rincorrersi.

“Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso” ha svelato. La coppia si è ora ritrovata, questa volta in maniera definitiva, e non ha più alcuna intenzione di perdersi di vista. Piuttosto riservati, come testimoniano le rare dediche social di coppia, l’unica uscita pubblica risale allo scorso dicembre, quando hanno preso parte alla Prima della Scala in lieta compagnia.

Chi è Gianpaolo Sannino e tutti i dettagli sul matrimonio

Ma chi è colui che ha fatto breccia nel cuore di Alessandra Mastronardi? Dopo l’addio a Ross McCall, l’attrice è tornata a credere nell’amore al fianco di Gianpaolo Sannino, di professione dentista e suo compagno da un paio di anni. Di lui non sono disponibili sufficienti informazioni, essendo lontano dal mondo dello spettacolo e piuttosto riservato (al pari dell’attrice) per quanto riguarda la sfera privata.

La certezza, però, è che presto li vedremo più uniti ed affiatati che mai a celebrare il loro atteso matrimonio. L’attrice, a Vanity Fair, ha confessato che la cerimonia si terrà a luglio, in Campania (nella loro terra), senza però svelare ulteriori dettagli.

Inoltre, ha anche ricordato come sia arrivata la fatidica proposta di nozze: “Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima”. E ha aggiunto: “Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando… Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”.