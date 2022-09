“Il mio posto felice”. Alessandra Mastronardi, le foto su Instagram con il nuovo amore

Fonte: Getty Images Alessandra Mastronardi, abito trasparente alla prima di Carla

Da tempo, ormai, sapevamo del nuovo amore di Alessandra Mastronardi, ma l’attrice, che ha fatto della riservatezza il suo punto di forza, non è mai stata tanto social. Tutt’altro. Dopo la rottura con Ross McCall, con cui si sarebbe dovuta sposare, è giunto il momento di rinascere e soprattutto di condividere qualche foto insieme al “fidanzato”, di cui, dobbiamo dirlo, non sappiamo molto. Quel che è certo è che Gianpaolo le ha rubato il cuore.

Alessandra Mastronardi, le foto su Instagram con Gianpaolo

Negli ultimi mesi Alessandra Mastronardi è stata più volte vista in compagnia di un uomo di nome Gianpaolo. Professione? Dentista. Ed è questo tutto ciò che sappiamo di lui. Profilo blindato su Instagram, riservatissimo, proprio come l’attrice, che non ha mai amato stare eccessivamente sotto le luci dei riflettori e che ha sempre protetto la sua vita privata.

Ma qualcosa è cambiato, perché è arrivato il momento di “ufficializzare” la storia d’amore con Gianpaolo anche su Instagram. La neo-coppia – stanno insieme solo da qualche mese – ha trascorso un’estate a dir poco mozzafiato. Questo ci raccontano i due post condivisi su Instagram dall’attrice, che si è anche lasciata andare a una dichiarazione speciale.

Come si sono conosciuti Alessandra Mastronardi e Gianpaolo

“Sei il mio posto felice“. La storia tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo è stata in gran parte “narrata” proprio grazie ai paparazzi. Dopo aver rotto con Ross McCall e aver confermato la fine dell’amore, l’attrice è stata sorpresa in compagnia del dentista. Il racconto delle loro vacanze al mare ha colpito particolarmente: un picco di romanticismo che è abbastanza insolito per la Mastronardi, che non ha mai amato esporsi eccessivamente.

Solamente questa estate la coppia è stata sorpresa a Villa Borghese e successivamente alla Terrazza del Pincio. Paparazzati da Diva e Donna, anche in quell’occasione la coppia era stata vista in atteggiamenti molto romantici e intimi. Il loro incontro è stato fortuito, ma sono stati anche un po’ aiutati dal destino: pare, infatti, che abbiano iniziato a frequentarsi dopo essere usciti con amici in comune, stando a quanto ha riferito il Corriere della Sera.

Il futuro della coppia

Alessandra Mastronardi a lungo ha vissuto a Londra, dove si era trasferita per il suo ex fidanzato, Liam McMahon. “Dopo cinque anni di avanti e indietro ho deciso di accorciare le distanze e andare a Londra”. La dichiarazione è stata rilasciata a Nuovo TV nel 2016. Successivamente, dopo la fine della storia con Liam, ha iniziato una lunga frequentazione con l’attore scozzese Ross McCall, rimanendo ovviamente nei paraggi e tornando in Italia solo per il lavoro. Anche con McCall l’attrice non ha mai voluto esporsi troppo, parlando di lui e delle nozze, poi saltate, solo in alcune interviste.

A questo punto, ci si chiede se l’attrice tornerà in pianta stabile in Italia. Non ha mai nascosto l’amore per il suo Paese, e c’è qualche buon motivo per rimanere proprio qui, senza doversi spostare in continuazione. L’amore, che ormai è confermato da lei stessa, le dona particolarmente.