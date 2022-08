Alessandra Mastronardi, Ross McCall è un ricordo lontano: il suo cuore batte per lui

Fonte: Getty Images Alessandra Mastronardi, abito trasparente alla prima di Carla

Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore. Ne è passato di tempo da quando è stata confermata la fine della sua relazione con Ross McCall: l’indiscrezione, alla fine, è diventata realtà. L’attrice, che vive ormai da tempo a Londra, al momento è rientrata in Italia, ed è stata proprio vista a Roma con il suo nuovo compagno. Ma non è la prima che vengono ritratti insieme, e la stessa Mastronardi aveva già condiviso uno scatto con il dentista.

Alessandra Mastronardi, dal flirt all’amore: al suo fianco c’è Gianpaolo

Quello che inizialmente era apparso come un flirt è oggi una realtà. La frequentazione tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo (di cui si conosce ben poco, in realtà) sta continuando a gonfie vele. A ritrarli insieme è stato nuovamente Diva e Donna, che li ha sorpresi per le strade di Roma, a godersi l’estate della Capitale. Ormai, la relazione con Ross McCall, attore inglese, è stata ufficialmente archiviata: nessun ritorno di fiamma, nessun ripensamento.

L’attrice e Gianpaolo sono stati visti a Villa Borghese, dove si sono lanciati in una discussione animata per poi andare sulla Terrazza del Pincio. Successivamente c’è stato un momento romantico tra loro: Gianpaolo le teneva la mano in modo delicato, mentre il sole stava tramontando alle loro spalle. Un attimo d’amore tutto per loro. Oltre alle foto di Diva e Donna, l’attrice si era mostrata insieme a Gianpaolo in una storia su Instagram: la coppia si stava abbracciando, ed entrambi erano il ritratto della felicità. Ormai, la frequentazione è ufficiale e non è un mistero.

Chi è il nuovo amore di Alessandra Mastronardi

Riccioli castani, dentista della Capitale e una personalità riservata: Gianpaolo è ben lontano dal mondo dello spettacolo. Proprio come la Mastronardi, anche lui sembrerebbe tenere al riserbo. Sono ben poche le informazioni che abbiamo su di lui. A svelare come si sono conosciuti è stato il Corriere della Sera: il più classico degli incontri, dal momento in cui sono stati presentati da amici in comune. Da allora non avrebbero mai smesso di frequentarsi e di conoscersi.

Perché è finita con Ross McCall

Al momento, la Mastronardi si trova in Italia: è tempo di vacanza per gli ultimi scampoli di un’estate afosa. E cosa c’è di meglio di perdersi tra le strade di Roma in compagnia del suo nuovo amore, camminando per Villa Borghese? La storia con Ross McCall (durata per ben quattro anni) appartiene al passato: l’attrice aveva scelto di vivere a Londra proprio per costruire qualcosa di serio. Del resto, si era a lungo parlato di matrimonio e anche di figli, ma, alla fine, qualcosa si è rotto e hanno deciso di dirsi addio.

La relazione è finita nel pieno rispetto da ambedue le parti: “Senza nessun tipo di dramma romanzesco“. In ogni caso, sia l’attore inglese che la Mastronardi si sono chiusi nel silenzio una volta confermata la rottura: non sono stati condivisi ulteriori dettagli. Ora, però, è giunto il momento di pensare al futuro e di costruirlo insieme a Gianpaolo: chissà che non sia davvero la sua anima gemella.