Alessandra Mastronardi, annullate le nozze con Ross McCall: l’indiscrezione

Alessandra Mastronardi, abito trasparente alla prima di Carla

La vita sentimentale di Alessandra Mastronardi non è mai stata al centro del chiacchiericcio in rosa: l’attrice ha sempre mantenuto il massimo riserbo, scegliendo di non svelarsi più di tanto. Una decisione che l’ha premiata e che l’ha mostrata come una donna forte, indipendente, una professionista dal talento incredibile. Un’indiscrezione giunta da Diva e Donna, tuttavia, ha affermato che al momento la Mastronardi sarebbe tornata single: il matrimonio con l’attore scozzese Ross McCall sarebbe stato annullato.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall, nozze saltate: cos’è successo

La proposta di matrimonio era arrivata nel 2021, proprio in occasione del 35esimo compleanno della Mastronardi. La coppia è sempre stata molto affiatata, incredibilmente unita. Per questo motivo, l’annullamento delle nozze suona come quel classico fulmine a ciel sereno che può colpire anche i legami che appaiono indissolubili.

La diva e l’attore scozzese, in ogni caso, al momento sarebbero in buoni rapporti. La decisione di annullare le nozze, dunque, non avrebbe rovinato l’affetto e il tempo che è stato dedicato al loro rapporto. Dopo la proposta, Alessandra e Ross avevano avviato una convivenza alternata tra Londra e Roma, che dopo qualche mese ha iniziato a dare i primi problemi.

Alessandra e Ross, i motivi della rottura

Dal momento in cui l’annuncio dell’annullamento delle nozze non è stato ancora ufficializzato da Alessandra Mastronardi, si possono fare solo congetture sulla decisione di mettere un punto. Tuttavia, secondo quanto affermato dall’indiscrezione, la Mastronardi avrebbe al momento una “simpatia” di cui non si conosce il nome. Potrebbe essere stato questo il motivo scatenante che ha portato Alessandra e Ross ad allontanarsi?

Nel corso del 2021, la Mastronardi aveva scelto di aprirsi un po’ di più, svelando qualche dettaglio in più sulla sua storia con Ross. Dalla convivenza all’idea di formare una famiglia, il passo era stato breve. Al settimanale F, la diva aveva anticipato che le nozze sarebbero potute avvenire all’improvviso, magari fra un anno o due. “Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”.

Il dettaglio social che confermerebbe l’allontanamento

C’è di più: all’occhio attento degli affezionati dell’attrice, non sfugge mai nulla. Ed è così che un dettaglio social potrebbe confermare quanto riportato da Diva e Donna: sul profilo ufficiale Instagam della Mastronardi, sarebbero scomparse le foto insieme a Ross McCall, in particolare quelle super romantiche, che ci avevano fatto sognare insieme a loro. Una scelta che andrebbe a supportare l’annullamento delle nozze, e che alla fine sarebbe del tutto privata: cancellare le foto, a volte, è un modo per andare avanti, per non lasciarsi cullare dalle dolci acque del passato.

Chi è Ross McCall

Alessandra Mastronardi è stata legata a lungo a Liam McMahon – per ben sei anni – prima di iniziare la storia d’amore con Ross McCall, attore scozzese che abbiamo apprezzato in molte serie TV di successo, come White Collar, in cui ha interpretato il ruolo di Matthew Keller al fianco di Matt Bomer. Per confermare la rottura, dovremo attendere l’ufficializzazione da parte dei diretti interessati: quel che è certo è che speriamo che possa tornare il sereno nella vita di Alessandra, che si merita un amore splendido.