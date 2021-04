Alessandra Mastronardi e le nozze: “Prima che succeda passerà del tempo”

editato in: da

Alessandra Mastronardi compie 35 anni, successi, carriera e amori

La sua relazione col collega scozzese Ross McCall procede a gonfie vele, ma le nozze a quanto pare sarebbero lontane per Alessandra Mastronardi, che ha voluto far chiarezza sulla sua storia d’amore e sul suo matrimonio.

Già da tempo sull’attrice e il compagno circolano indiscrezioni sul fatidico sì: qualche mese fa infatti i rumors davano per certe le nozze della coppia, addirittura con una cerimonia segreta, proprio com’era accaduto al collega Lino Guanciale con Antonella Liuzzi.

Stando ai gossip in circolazione il matrimonio avrebbe dovuto svolgersi questa estate, ma sarebbe poi slittato a causa della pandemia, come tanti altri eventi in programma di vip (e non solo). Così la Mastronardi al settimanale Grazia ha spiegato cosa è successo in questi mesi:

Non so da dove sia nata questa voce sul web. Un anno fa non avevamo ancora l’idea delle nozze. Ora ci piacerebbe ma non sappiamo quando: con il Covid è tutto complicato, dobbiamo unire due continenti e tre paesi (Stati Uniti, Inghilterra, Italia). Prima che succeda passerà del tempo.

Una cosa è certa: il matrimonio per Alessandra Mastronardi e Ross McCall è in programma, anche se non nell’immediato. A dimostrarlo l’anello di fidanzamento al dito dell’attrice, che conferma l‘impegno preso dai due attori.

Alessandra e Ross del resto sono inseparabili: i due artisti fanno coppia fissa da quattro anni e per il fidanzato la Mastronardi è rimasta a vivere a Londra, dove in precedenza si era trasferita per amore di un altro attore, Liam McMahon.

Oggi l’attrice è felicissima al fianco del collega scozzese, come aveva confessato a Confidenze: “Ross è come la cioccolata. È romantico e fa tante piccole cose che scaldano il cuore. Per esempio, quando parto mi fa trovare un post-it nella valigia con scritto che gli manco”.

Ma i due, oltre alle nozze, hanno anche un altro progetto, quello di allargare la famiglia: “Adesso vorremmo un figlio, un progetto concreto che arriverà quando vorrà. Ho amiche che non metterebbero mai al mondo un bambino in questo periodo perché hanno paura. Invece, io no”.

E oltre che un momento d’oro sul versante sentimentale, si può dire lo stesso su quello lavorativo: terminata la saga de L’Allieva, la Mastronardi ha deciso di vestire i panni di Carla Fracci in una fiction Rai dedicata alla ballerina. Pare anche che farà parte del cast del remake di Sandokan, con Can Yaman nei panni dell’eroe: a lei sarebbe stato affidato il ruolo di Marianna, la perla di Labuan e grande amore di Sandokan.