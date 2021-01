L’Allieva, Lino Guanciale conferma l’addio e svela cosa farà Alessandra Mastronardi

editato in: da

Lino Guanciale conferma l’addio all’Allieva e svela cosa farà Alessandra Mastronardi. I due attori hanno vestito per tre stagioni i panni di Alice Allevi e Claudio Conforti, due personaggi molto amati dal pubblico. La quarta stagione ci sarà? Dopo diverse conferme e qualche smentita, Lino ha deciso di fare chiarezza, parlando del futuro della serie tv e della collega di set.

Ex star di Che Dio ci aiuti, Guanciale torna sul piccolo schermo con Il commissario Ricciardi, un nuovo personaggio pronto a conquistare il cuore del pubblico. Per ora sembra che i progetti riguardo L’Allieva siano stati abbandonati dall’attore che non è più intenzionato a interpretare Claudio Conforti. “Questo nuovo progetto mi ha fatto provare tante nuove emozioni – ha detto in un’intervista a DiPiùTv -, ma ho deciso che non farò più L’Allieva e oltre a me saluterà anche Alessandra Mastronardi. Sono convinto che sia il mio personaggio, Claudio Conforti, che Alice Allevi abbiano dato il meglio nelle prime tre stagioni. Non ci sarò nella prossima serie – ha concluso – , mi concentro su Il commissario Ricciardi”.

Le parole di Guanciale dunque sembrano confermare che a dire addio a L’Allieva non sarà solamente lui, ma anche Alessandra Mastronardi. Nei giorni scorsi si era ipotizzato che l’attrice potesse tornare sul set per raccontare nuove avventure di Alice Allevi ambientate a Domodossola, seguendo il filo del racconto di un altro libro scritto da Alessia Gazzola. A quanto pare però le cose andranno diversamente.

Lino ora è concentrato su Il commissario Ricciardi di cui potrebbe esserci anche una seconda serie. “Le riprese le abbiamo effettuate a Napoli e devo dire che mi sono innamorato di questa città, anche se diverse scene le abbiamo girate a Taranto – ha raccontato -. In Campania avevo già girato, ma solo per pochi giorni, questa volta ci ho vissuto per un periodo e spero di tornarci presto. Nel tempo libero mi divertivo a passeggiare tra Via dei Tribunali e piazza Bellini. Mi piaceva anche comprare libri vecchi come “La smorfia” o sedermi davanti al murale di Pino Daniele. Il materiale per girare nuove puntate ci sarebbe, il bello di questa storia è che si evolve di puntata in puntata”.

Alessandra Mastronardi nel frattempo è impegnata con le riprese della nuova fiction che racconta la vita di Carla Fracci, mentre presto potrebbe sbarcare in Sandokan, la nuova fiction con Can Yaman, Luca Argentero e Alessandro Preziosi.