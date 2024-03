Sandokan con Can Yaman, iniziano le riprese: quando va in onda e la rigida dieta

Fonte: IPA Can Yaman

Partono finalmente le riprese di Sandokan. Un progetto annunciato qualche anno fa, più precisamente nel 2020, e rimasto in stand by fino ad oggi. Confermato il protagonista Can Yaman, che raccoglie il testimone di Kabir Bedi, volto della popolare serie tv cult degli anni Settanta.

Al via le riprese di Sandokan con Can Yaman

Sandokan è prodotto da Lux Vide – casa di produzione di tante fiction italiane di successo come Don Matteo e Doc solo per citarne alcune – e le riprese partiranno a fine aprile. La serie, adattamento della storica saga letteraria scritta da Emilio Salgari, avrà dei set anche in Calabria, dove – nell’area industriale di Lamezia Terme, che farà da scenografia per parte delle riprese – è da poco iniziata la ricostruzione della colonia inglese di Labuan, il luogo dove lo scrittore ambientò i romanzi del ciclo malese. La Lux approda per la prima volta in questa regione, con il sostegno della Film Commission e della Regione Calabria, partner cruciali per l’operazione.

“Sandokan è un progetto di grande intrattenimento che farà sognare gli spettatori conducendoli in mondi lontani e incontaminati, raccogliendo tutta la famiglia davanti alla tv – ha dichiarato Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide – La serie ha attraversato un lungo processo di sviluppo che ci ha permesso di adattare l’iconica saga di Sandokan in una serie tv internazionale con un approccio fortemente contemporaneo”.

Grande soddisfazione dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati: “Torna Sandokan! La gioia dell’annuncio dell’inizio delle riprese – ha affermato – si unisce a quella per il ritorno di un titolo straordinario della storia della Rai in una versione totalmente rinnovata. Un grande evento che illuminerà la prossima stagione del servizio pubblico”.

Quando va in onda Sandokan con Can Yaman

Il remake di Sandokan con Can Yaman andrà in onda su Rai1 ma al momento non è stata annunciata una data d’uscita. Quasi sicuramente la serie verrà trasmessa nei primi mesi del 2025. Top secret il resto del cast: in passato si è vociferato della presenza di Luca Argentero nei panni di del corsaro Yanex De Gomera, fedele amico del protagonista, ma ad oggi la sua presenza non è mai stata confermata. Così come quelle di Raoul Bova e Alessandro Preziosi che, secondo qualcuno, sarebbero in lizza per interpretare William Fitzgerald, il rivale di Sandokan.

Nessuna novità neanche per quanto riguarda Lady Marianna, la famosa Perla di Labuan, che stando alle prime dichiarazioni fatte da Lux Vide in passato potrebbe avere un ruolo centrale in questa rivisitazione, che dovrebbe raccontare la saga di Sandokan offrendo un punto di vista femminile. In passato sono stati fatti i nomi di varie attrici: da Demet Ozdemir (che ha già lavorato con Can Yaman in Daydreamer) ad Alessandra Mastronardi, passando per Sarah Felberbaum, Matilde Gioli, Miriam Leone, Blanca Suarez e Nathalie Rapti Gomez.

La dieta di Can Yaman per diventare Sandokan

Per diventare la Tigre della Malesia, Can Yaman si è dovuto preparare fisicamente. Con un piano di allenamento e una dieta molto precisi ha perso circa dieci chili, da 94.5 a 85 kg. “Ho iniziato a impegnarmi. Il primo obiettivo era raggiungere il peso ideale per il personaggio e poi concentrarmi sugli aspetti mentali. È stato un periodo molto duro – ha raccontato su Instagram – È stata, ed è, una fase particolarmente intensa: ho tolto molti piaceri della vita, devo allenarmi due o tre volte al giorno e fare il digiuno intermittente, mantenendo le calorie bassissime”.

“Non c’è da preoccuparsi però: nonostante sia esausto, sono perfettamente sano, ringiovanito, disintossicato e leggero, ma soprattutto molto soddisfatto. Ovviamente, tutto sta avvenendo con il continuo monitoraggio di professionisti seri e competenti. Alla fine, è questo che fanno gli attori: si trasformano con dedizione quando è necessario e si plasmano di volta in volta per immedesimarsi nel nuovo ruolo. Insomma, continuerò ad andare a gonfie vele finché non raggiungeremo il Sandokan perfetto che ci siamo prefissati”, ha aggiunto Can Yaman.