Fonte: IPA Alessandra Mastronardi

Le fiction dell’estate 2025 sono Doc, nella versione americana, su Rai 1, e Doppio gioco con Alessandra Mastronardi su Canale 5.

Così, su Rai 1 è andato in onda il finale di stagione di Doc – Usa 2025. La serie senza Luca Argentero non ha avuto lo stesso successo della versione italiana. Mentre in Doppio gioco su Canale 5 le rivelazioni di Longardi sul passato di Gemini pongono Daria (Alessandra Mastronardi) di fronte ad un dilemma profondo, mentre Ettore la coinvolge in un’operazione per smantellare il Cartello.

La puntata di Belve Crime è saltata per lasciare spazio su Rai 2 alla Nazionale di calcio under 21. Su Rai 3 l’appuntamento è stato con Petrolio. Su Rete 4 è tornata Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca.

Prima serata, ascolti tv del 17 giugno: Doc e Doppio gioco finiscono quasi alla pari senza grandi numeri

Su Rai 1 Doc incolla al piccolo schermo 1.822.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale5 il finale di Doppio gioco con Alessandra Mastronardi (guarda i suoi orecchini) ha conquistato 1.756.000 spettatori con uno share dell’11.8%. Su Rai2 la partita degli Europei Under 21 – Spagna-Italia intrattiene 1.940.000 spettatori pari all’11.2%.

Su Italia1 Le Iene presentano: La Cura interessa 1.171.000 spettatori con il 10.3%. Su Rai3 Petrolio segna 602.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 880.000 spettatori (7.2%). Su La7 Inchieste in Movimento raggiunge 747.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Spectre ottiene 391.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Playoff LBA – Germani Brescia-Virtus Segafredo Bologna raduna 150.000 spettatori (0.9%).

Access Prime Time, dati del 17 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al 4.511.000 spettatori (25.4%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.128.000 spettatori pari al 12%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 922.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 851.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.393.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.200.000 spettatori e il 7.3% nella prima parte e 1.092.000 spettatori e il 6.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.607.000 spettatori (9.2%). Su Tv8 Foodish totalizza 464.000 spettatori (2.7%).

Ascolti tv Preserale, dati del 17 giugno

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al 2.268.000 spettatori pari al 22.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.189.000 spettatori pari al 24.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.413.000 spettatori (15.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.035.000 spettatori (17.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (287.000 – 3.2%), Blue Bloods totalizza 455.000 spettatori con il 4.1% nel primo episodio e 612.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – Fluminense-Borussia Dortmund sigla 652.000 spettatori (6.4%); pre e post gara netto a 383.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.879.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 729.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa appassiona 727.000 spettatori (5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 164.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 231.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 300.000 spettatori con il 2.3%.