Alessandra Mastronardi conferma il divorzio: “Un anno difficile”

Sì, Alessandra Mastronardi non è più sposata. L’attrice, dopo un silenzio durato mesi, ha finalmente confermato il divorzio da Gianpaolo Sannino. L’amore di gioventù ritrovato qualche tempo fa e con il quale ha vissuto un vero e proprio matrimonio lampo. Una situazione travolgente in tutti i sensi.

Alessandra Mastronardi conferma l’addio al marito

Intervistata da Grazia Alessandra Mastronardi ha spiegato in primis il motivo di così tanto riserbo sulle sue faccende di cuore e poi ha confermato l’addio al marito. Giunto non senza dolore e difficoltà. Del resto la loro è stata una storia da favola con un finale tutt’altro che piacevole.

I due sono convolati a nozze nel 2023, pochi mesi dopo essersi ritrovati. Erano stati insieme diciassette anni prima, poi la rottura e il successivo riavvicinamento. Nonostante gli ottimi e romantici presupposti, il loro matrimonio, però, è durato solo otto mesi.

“Mantenere riserbo serve a proteggere me e le persone che amo e ho sempre fatto il possibile per riuscirci”, ha spiegato l’ex protagonista dei Cesaroni. “Nei momenti pubblici i miei compagni sono sempre stati accanto a me e le gioie sono state partecipate. Ma è stato un anno difficile quello appena trascorso”, ha aggiunto.

Poi la Mastronardi ha ammesso tutto: “Non è un segreto che io mi sia sposata poco tempo fa e non è un segreto che sia finita. Succede, nessuno si augura che accada con questi tempi, però, ahimé, ci sono cose che nessuno si aspetta e avrebbe mai voluto”.

Per il momento, dunque, non ha voluto svelare le cause della separazione. Qualcuno ha parlato di presunti tradimenti da parte di Sannino, di professione dentista ma ad oggi nulla è mai stato confermato.

E per la Mastronardi non è stato semplice leggere certe critiche e commenti, soprattutto da alcuni leoni da tastiera. “Ho ricevuto commenti molto sgradevoli e frenare il giudizio sarebbe un bel regalo. Nessuno ha il diritto di scandagliare malamente la mia vita privata”, ha confidato Alessandra, che credeva molto in quella relazione.

Lo scorso maggio si era sussurrato di un riavvicinamento dell’attrice all’attore Ross McCall, lasciato prima di sposare Gianpaolo Sannino. I due si sono amati per sei anni e si sono mollati a un passo dalle nozze dopo una convivenza forzata per il Covid non proprio facile.

In realtà su questo presunto ritorno di fiamma non c’è stata alcuna conferma da parte della diretta interessata che ad oggi risulta quindi single. E completamente dedita al suo lavoro, che resta la sua passione più grande oltre che la sua valvola di sfogo.

Tutti gli amori di Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi è sempre stata passionale e romantica, protagonista di storie lunghe e intense. Prima del matrimonio con Gianpaolo Sannino, celebrato a Capri, e del lungo rapporto con Ross McCall, aveva amato un altro collega inglese – Liam McMahon – che l’aveva spinta a lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra. In precedenza Alessandra aveva frequentato Vinicio Marchioni, conosciuto sul set di Romanzo Criminale-La serie, e Marco Foschi, incontrato sul set del film Sotto il cielo di Roma.