Fonte: Getty Images Alessandra Mastronardi

Nonostante la sua grande riservatezza, la vita privata di Alessandra Mastronardi continua a generare un certo interesse. Del resto l’attrice è molto amata, fin dai suoi esordi con I Cesaroni, la serie che le ha regalato la grande popolarità. Nell’ultimo periodo si sarebbe consumato l’ennesimo colpo di scena per l’attrice, che in amore non si è mai risparmiata, vivendo passioni molto intense.

Alessandra Mastronardi è tornata con l’ex fidanzato?

In amore, gli ultimi anni di Alessandra Mastronardi sono stati tutt’altro che semplici. Nel 2023 è convolata a nozze, ha sposato il dentista Gianpaolo Sannino ad Anacapri, in uno dei posti del cuore della coppia. La cerimonia religiosa si è svolta nella chiesa di Santa Sofia, con 150 invitati, ed è poi proseguita a Villa Eva, una location suggestiva immersa nel verde.

L’attrice non ha esitato a definire il marito l’amore della sua vita, il suo primo amore ritrovato dopo diciassette anni. Subito dopo le nozze, per la precisione a otto mesi dal sì, però qualcosa è cambiato.

Quell’incantesimo si è spezzato e si è cominciato a parlare di divorzio. A destare sospetti la rimozione del follow e di alcuni post di coppia. E il silenzio dei diretti interessati non ha fatto altro che alimentare le voci.

Neppure all’ultima intervista a Verissimo, quella del 18 maggio, la Mastronardi ha proferito parola sull’argomento. Ha parlato di alcune difficoltà legate al suo privato senza però scendere troppo nei particolari. Ha parlato del suo lavoro, della sua famiglia d’origine, senza fare mai cenno alla sua vita con Sannino. Una rottura che sembra dunque inequivocabile.

E ora è arrivato anche l’inatteso colpo di scena, stando a quanto scrive il magazine Chi, Alessandra si sarebbe riavvicinata ad un altro ex fidanzato, l’attore Ross McCall, che aveva mollato ad un passo dalle nozze dopo una lunga convivenza.

Fonte: Getty Images

“Da qualche mese si parla di un ritorno di fiamma, insomma, con l’attore scozzese, dieci anni più grande di lei. A confermare le voci anche una foto pubblicata a marzo da Alessandra sul suo profilo Instagram. – fa sapere la rivista – Si intravedeva il suo riflesso sulla vetrina di una pasticceria londinese, e, alle sue spalle, un po’ più distante ma sempre nello stesso vetro, molti hanno notato la sagoma di Ross. Potrebbe essere solo una suggestione, certo, ma la foto sembra parlare chiaro e confermare questa nuova unione”.

Per ora sui social non c’è traccia di McCall e della Mastronardi insieme. E, in realtà, non si seguono nemmeno. Ad aprile, però, lei ha pubblicato un post piuttosto criptico: “E tutto poi, si chiude”. Ha anche messo like a un misterioso commento: “Il vero amore non finisce mai”. Un riferimento al collega forse mai dimenticato?

Fonte: Getty Images

Tutti gli amori di Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi è sempre stata passionale e romantica. Prima del matrimonio con Gianpaolo Sannino e del lungo rapporto con Ross McCall, aveva amato un altro collega inglese – Liam McMahon – che l’aveva spinta a lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra. In precedenza Alessandra aveva frequentato Vinicio Marchioni, conosciuto sul set di Romanzo Criminale-La serie, e Marco Foschi, incontrato sul set del film Sotto il cielo di Roma.