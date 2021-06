editato in: da

Alessandra Mastronardi compie 35 anni, successi, carriera e amori

Alessandra Mastronardi si confessa sulle nozze con Ross McCall e svela la gaffe con i parenti. L’attrice è pronta a convolare a nozze con il compagno a cui è legata da diverso tempo. Secondo alcune indiscrezioni la proposta di matrimonio sarebbe arrivata a febbraio in occasione del 35esimo compleanno di Alessandra.

Intervistata dal settimanale F, la diva ha spiegato che il matrimonio ci sarà, ma che la data non è ancora stata fissata. Alcuni esperti di gossip avevano date per certe le nozze ad agosto e questo avrebbe causato non pochi problemi alla Mastronardi, costretta a giustificarsi con i suoi parenti convinti di non essere stati invitati. “Questa notizia mi ha messo in una condizione scomodissima – ha rivelato -, coi parenti che pensavano non li avessi invitati. Sono napoletana di origine e da noi non puoi sposarti senza dirlo prima a uno zio di terzo grado. È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì, ma non so quando, dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro”.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall convivono a Londra ormai da diverso tempo e sono molto felici. Così tanto che avrebbero deciso di mettere su famiglia. “Potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine – ha detto l’attrice -. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”.

La cerimonia ci sarà dunque, ma non è ancora stata fissata nessuna data. 44 anni, di origini irlandesi, Ross McCall è l’uomo che ha rubato il cuore di Alessandra Mastronardi. Amatissimo dagli appassionati di serie tv, è arrivato al successo interpretando Matthew Keller in White Collar accanto a Matt Bomer. In passato ha vissuto una lunga storia d’amore con Jennifer Love Hewitt, terminata nel 2008.

La Mastronardi ha alle spalle alcune love story con colleghi conosciuti sul set. Sul set di Romanzo Criminale – La Serie, ha incontrato Vinicio Marchioni, con cui ha avuto una relazione, mentre Sotto il cielo di Roma ha segnato l’inizio del legame con Marco Foschi. L’incontro con Liam McMahon, con cui ha avuto una storia d’amore lunga sei anni, l’aveva spinta anni fa a trasferirsi a Londra. Poi l’incontro con Ross McCall e un amore da favola che sembra destinato a durare per sempre.