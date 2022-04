Alessandra Mastronardi volta pagina: un nuovo fidanzato dopo Ross McCall

Alessandra Mastronardi, abito trasparente alla prima di Carla

Alessandra Mastronardi ha voltato pagina: l’attrice sembra aver chiuso definitivamente il capitolo con Ross McCall, e ha ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo. La protagonista de L’Allieva, dopo aver annullato le nozze con l’ex fidanzato, è stata paparazzata in atteggiamenti inequivocabili con il suo nuovo amore, lontano dal mondo dello spettacolo.

Alessandra Mastronardi avvistata col nuovo fidanzato

Alessandra Mastronardi non è più single: dopo aver annullato le nozze con il collega Ross McCall, si era vociferato di un’altra relazione per l’attrice, che aveva prontamente respinto le accuse delle pagine di gossip. Adesso, a distanza di qualche mese dalla fine della sua relazione con l’ex fidanzato, la Mastronardi sembra aver ritrovato il sorriso con un altro uomo.

Ad avvistarla è stato il settimanale Diva e Donna, che ha fotografato l’attrice, sorridente e raggiante come non la si vedeva da tempo, in compagnia del suo nuovo fidanzato. Gli scatti pubblicati dal magazine non lasciano spazio ad alcun dubbio: la bella Alessandra, felice e raggiante, non sta passeggiando con un semplice amico. Nelle foto la coppia si bacia appassionatamente, lasciando intendere che tra i due si sia andati oltre la semplice amicizia.

Il settimanale ha anche svelato l’identità del nuovo amore di Alessandra Mastronardi: pare che si tratti di un dentista molto noto a Roma, di nome Gianpaolo, che ha fatto decisamente breccia nel suo cuore. Al momento l’attrice non ha né confermato né smentito la relazione. Del resto, sulla sua vita privata ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo, tenendosi a distanza dalle pagine di cronaca rosa.

Alessandra Mastronardi, perché è finita con Ross McCall

Poco più di anno fa Alessandra Mastronardi aveva deciso di pronunciare il fatidico sì con Ross McCall. La proposta era infatti arrivata nel febbraio del 2021, in occasione del 35esimo compleanno dell’attrice. La coppia aveva deciso di convolare a nozze dopo quattro anni di relazione, e nonostante i dieci anni di differenza, tutto sembrava procedere per il meglio tra i due artisti.

Dopo la proposta, Alessandra e Ross avevano avviato una convivenza alternata tra Londra e Roma. Poi, come un fulmine a ciel sereno, era arrivata la notizia della loro rottura, avvenuta, a quanto pare, di comune accordo. Dopo la fine della storia d’amore tra Alessandra e l’attore scozzese, indiscrezioni sempre più insistenti avevano dato per certo che i motivi della rottura fossero da addurre a un tradimento della Mastronardi.

Stanca delle continue illazioni suo suo conto, l’attrice de I Cesaroni aveva voluto far chiarezza una volta e per tutte su Instagram. Con poche parole che esprimevano tutto il suo risentimento, aveva smentito tutte le voci sul suo conto: “Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… Beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità!”.

Adesso, a distanza di tempo dalla fine della sua lunga storia d’amore con Ross, Alessandra è davvero pronta a riaprire il suo cuore: sarà il tempo a dirci se con Gianpaolo sarà la volta buona.