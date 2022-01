Alessandra Mastronardi ha tradito Ross McCall? Lei fa chiarezza

Alessandra Mastronardi, abito trasparente alla prima di Carla

Quando si è una delle attrici più talentuose e amate dal pubblico come Alessandra Mastronardi è inevitabile che si finisca al centro del gossip. Il problema nasce quando si dimentica che le parole possono avere un peso incredibile sulla vita delle persone, note o meno che siano. Si è parlato abbondantemente della fine dell’amore con il compagno Ross McCall, con il quale l’attrice sarebbe dovuta convolare a nozze, ma le indiscrezioni hanno aggiunto un dettaglio che alla bella Alessandra non è andato affatto giù: il suo presunto tradimento.

Alessandra Mastronardi, lo sfogo su Instagram

C’è poco da scherzare quando si tirano in ballo parole come “tradimento“. C’è chi ha avuto la sfortuna di aver provato sulla propria pelle la terribile sensazione che ti assale quando scopri che il tuo partner ti ha voltato le spalle. Non si può descrivere bene con le parole, se non con un profondo sentimento di delusione mista a rabbia che ci vuole tempo per smaltire. E spesso neanche ci si riesce.

Perciò non appare così strana la reazione di Alessandra Mastronardi su Instagram alle voci sulla fine della sua relazione con Ross McCall. Perché in un batter d’occhio aveva fatto il giro del web una notizia piuttosto spiacevole, secondo la quale sarebbe stata proprio lei la causa della rottura. O meglio, i rumors hanno dato per buona la versione del suo presunto tradimento del compagno, vista la “simpatia” per un altro uomo non ben identificato.

La splendida Alessandra – che tra l’altro è una donna piuttosto riservata e di certo poco avvezza al gossip – ha voluto far chiarezza una volta e per tutte su Instagram. Poche parole che esprimono tutto il suo risentimento e, perché no, anche un pizzico di doverosa rabbia nei confronti di chi ha messo in giro certe voci: “Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna…Beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità!”.

Perché è finita tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall

Le parole possono ferire, questo è fuor di dubbio, ma Alessandra Mastronardi con la sua story pubblicata su Instagram aggiunge una ulteriore riflessione che dovrebbe farci pensare. Perché mai una storia dovrebbe finire a causa della “quota rosa” della coppia? Cosa spinge a dar sempre colpa alle donne, a prescindere, per questa atavica immagine della tentatrice che non riusciamo a scrollarci di dosso sin dalla notte dei tempi (Eva docet)?

“Parla, la gente purtroppo parla”, cantano i Måneskin e non possiamo dargli torto. Dal canto suo l’attrice ha espresso il suo pensiero con la consueta eleganza che la contraddistingue, senza cadere nel “tranello” di facili isterismi. Per Alessandra non c’è alcun “occhio per occhio”, solo la volontà di dire le cose come stanno e mettere fine al becero pettegolezzo: “Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco. Anche perché e a quello ci pensano già i giornali di gossip a quanto pare”

Nessun dramma, dunque. Come spesso accade, le ragioni del cuore possono spingere due persone a separarsi, pur con tutto l’affetto e le buone intenzioni che le legano. Un amore può nascere con una forza dirompente, oppure esser coltivato giorno per giorno e crescere lentamente, ma allo stesso modo può anche finire. E la bella Alessandra, che di classe ne ha da vendere, ci insegna che si può essere tra le fortunate che restano in buoni rapporti con l’ex, senza che volino coltelli.