Re Carlo, ritorna il gelo con Harry: quella foto di Meghan Markle ha rovinato tutto

La tregua tra Re Carlo e Harry sarebbe già finita. A riaccendere le tensioni una foto pubblicata da Meghan Markle, che avrebbe fatto infuriare il sovrano e William

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Getty Images Re Carlo con Harry e Meghan

Sembrava l’inizio di una tregua dopo anni di tensioni, ma il fragile riavvicinamento tra Re Carlo e il Principe Harry sarebbe già arrivato a un nuovo punto morto. Dopo il tanto discusso incontro privato avvenuto nelle Cotswolds, al quale hanno partecipato anche Meghan Markle e i piccoli Archie e Lilibet, i rapporti tra padre e figlio si sarebbero nuovamente raffreddati. Al centro della nuova frattura ci sarebbe una fotografia condivisa dalla Duchessa di Sussex sui social, che avrebbe provocato un forte malumore all’interno della famiglia reale, alimentando ancora una volta diffidenze e incomprensioni.

Re Carlo ed Harry non si sono più parlati dopo l’incontro

L’incontro organizzato nella residenza di Highgrove era stato accolto come un possibile punto di svolta nei rapporti tra il sovrano e il figlio minore. Secondo diverse indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, Re Carlo e la Regina Camilla hanno ricevuto Harry, Meghan Markle e i loro due figli in forma strettamente privata, nel primo faccia a faccia familiare dopo quattro anni.

La visita ha rappresentato un gesto fortemente voluto dal sovrano, desideroso soprattutto di trascorrere del tempo con i nipoti Archie e Lilibet.

Ma, stando a fonti vicine a Palazzo riportate dalla stampa britannica, il colloquio non avrebbe prodotto gli effetti sperati. Dopo quella giornata, infatti, Carlo e Harry non avrebbero più avuto alcun contatto.

“Molti speravano che fosse l’inizio di una vera riconciliazione, ma da allora non c’è stata nemmeno una conversazione”, ha raccontato un insider alla stampa britannica. Un’altra fonte ha descritto il vertice come “un primo passo importante, ma non una soluzione definitiva“: il dialogo, insomma, resta sospeso e nessuno dei due avrebbe ancora deciso di compiere la prossima mossa.

A detta di chi segue da vicino le vicende dei Windsor, la porta non sarebbe stata richiusa definitivamente, ma nemmeno spalancata.

La foto di Meghan sulla tomba di Lady Diana scatena la rabbia di Carlo e William

A complicare ulteriormente il clima sarebbe stato un post pubblicato da Meghan Markle sui suoi canali social al termine del viaggio nel Regno Unito.

Tra le immagini condivise compariva infatti una fotografia che mostrava Harry, Archie e Lilibet mentre si dirigevano verso la tomba di Lady Diana, nella tenuta di Althorp, dove l’indimenticabile Principessa del Galles riposa su un’isola privata immersa nel parco della proprietà di famiglia.

L’immagine, inserita in una raccolta di scatti estivi, avrebbe provocato una reazione molto dura all’interno della royal family. King Charles sarebbe rimasto profondamente contrariato dall’idea di rendere pubblico un momento tanto intimo, ritenendo che alcune occasioni familiari debbano restare rigorosamente private.

Ancora più netto sarebbe stato il giudizio del Principe William. Fonti vicine all’erede al trono sostengono che non abbia mai avuto obiezioni sul fatto che Archie e Lilibet visitassero la tomba della nonna, ma avrebbe trovato inaccettabile la scelta di trasformare quella visita in un contenuto destinato ai social network.

Per alcuni osservatori, proprio quella fotografia avrebbe riacceso tutte le diffidenze mai sopite nei confronti dei Sussex.

La pace con Harry e Meghan sembra allontanarsi

Prima dell’incontro con Carlo sarebbe stata rivolta ai Sussex una richiesta molto chiara: mantenere la massima discrezione sulla visita e non divulgare dettagli o immagini dell’esperienza vissuta con il Re.

La pubblicazione della fotografia avrebbe quindi alimentato la convinzione, tra i Windosr, che Harry e Meghan non siano ancora disposti a separare la dimensione privata da quella pubblica.

Gli spifferi raccontano di un Carlo “estremamente deluso”, convinto di aver concesso un’importante apertura al figlio nonostante le perplessità espresse anche da William.

Proprio per questo motivo, l’ipotesi di un invito di Harry e Meghan alle celebrazioni natalizie sarebbe tornata ad allontanarsi. Nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma il clima a Palazzo sarebbe nuovamente cambiato.