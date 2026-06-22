Valentina Vignali si è sposata, le nozze da sogno al Castello di Bracciano con Fabio Stefanini

Si sono ritrovati dopo un periodo di pausa e sono diventati marito e moglie: le nozze romantiche di Valentina Vignali al Castello di Bracciano

IPA Valentina Vignali e Fabio Stefanini

La storia tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini sembra scritta dal destino, una di quelle che, dopo mille deviazioni, torna esattamente al punto di partenza, ma con una nuova prospettiva. La celebre cestista, modella e influencer riminese, ha finalmente pronunciato il fatidico “sì”. Lo ha fatto il 21 giugno, in una cornice da favola: lo storico e suggestivo Castello di Bracciano, vicino a Roma, che ha fatto da teatro a un matrimonio che ha fatto sognare migliaia di fan. Accanto a lei, Fabio Stefanini, cestista pesarese con cui Vignali ha deciso di costruire un futuro dopo essersi ritrovata, quasi per caso, due anni fa.

Il matrimonio di Valentina Vignali

Le immagini pubblicate sui profili social della coppia hanno raccontato meglio di mille parole l’emozione di questa giornata. Valentina Vignali, radiosa e visibilmente commossa, ha voluto dedicare a Fabio parole di una dolcezza infinita, definendolo un uomo “raro” e dichiarandosi profondamente fortunata per averlo al suo fianco. Il 21 giugno, scelto come data delle nozze, è per tradizione il giorno più luminoso dell’anno, un simbolismo perfetto per una coppia che ha riacceso la propria luce dopo un lungo periodo di lontananza.

Il loro è il coronamento di un percorso sentimentale che somiglia a una sceneggiatura cinematografica. La storia tra Valentina e Fabio, infatti, ha radici lontane. I due si erano conosciuti e amati già da giovanissimi, quando avevano circa vent’anni, ma la vita, come spesso accade, li aveva portati a seguire strade diverse. Per undici anni, il silenzio e la distanza hanno caratterizzato il loro rapporto, fino a quando, due anni fa, un torneo di basket a Rimini non ha riavvicinato le loro traiettorie. Un incontro inaspettato, che ha confermato come, nonostante il tempo passato e le esperienze maturate, quella scintilla iniziale non si fosse mai realmente spenta.

L’amore riscoperto da adulti

“Guardandolo in faccia ho capito che il tempo non era passato”, ha raccontato in passato Valentina, spiegando come il ritrovarsi da adulti abbia permesso di incastrare i pezzi del loro puzzle con una maturità che da ragazzi era impossibile avere. La proposta di matrimonio, arrivata circa un anno fa, non poteva che essere un omaggio al basket, una delle passioni che condividono. Fabio ha scelto un campetto all’aperto, nei pressi del Colosseo, per inginocchiarsi e chiedere a Valentina di passare il resto della vita insieme. Una scelta di cuore che ha confermato la solidità di un legame che ha superato la prova complicatissima di resistere al tempo.

Il matrimonio tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini, anticipato dalle nozze con rito civile a fine dicembre, sembra oggi la dimostrazione di un amore che cede alla speranza, alla perseveranza e al sentimento che sa aspettare. La coppia chiude definitivamente il capitolo dei dubbi e ne apre uno nuovo, fatto di progetti comuni e, soprattutto, di quella serenità che solo chi ha saputo ritrovarsi dopo essersi perso sa davvero apprezzare. Ai neo sposi giungono, in questo giorno speciale, i migliori auguri di felicità da parte di tutti i loro follower e delle amiche di una vita, che si sono affrettate a commentare la prima foto ufficiale come marito e moglie.