Maria Elena Boschi incinta? Il gesto inequivocabile di Giulio Berruti

Maria Elena Boschi è in dolce attesa? Sembrerebbe proprio di sì. La Capogruppo di Italia Viva sta trascorrendo gli ultimi giorni di relax prima che la sua agenda sia di nuovo fitta di impegni e, in queste settimane, si sta godendo la vicinanza del suo fidanzato Giulio Berruti con il quale sembra sempre più felice. I due hanno perfino parlato di matrimonio, e di figli, ma sembra proprio che alle dichiarazioni siano già seguiti i fatti.

Maria Elena Boschi incinta, il gesto del fidanzato Giulio Berruti

Insieme formano una coppia bellissima e, fin dall’inizio, hanno attirato l’attenzione dei fotografi. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non sfuggono all’obiettivo, qualsiasi passo facciano, e in quest’estate che hanno dedicato all’amore sono stati spesso al centro dei gossip che riguardano la loro lunga unione. Si sono espressi persino loro, confermando che il matrimonio è ancora nei piani, rivelando di volere presto dei figli.

Ad alimentare le voci sulla possibile gravidanza della Deputata di Italia Viva sono state le foto comparse sul settimanale Gente, nelle quali si scorge un gesto di Giulio Berruti che potremmo classificare come inequivocabile. Lei, in bikini, e stesa sull’asciugamano, si tiene poggiata sui gomiti mentre lui le posa una mano sul ventre con fare protettivo. Uno slancio d’affetto, senza dubbio, che potrebbe nascondere qualcosa di molto importante. I due sembrano però non badare ai fotografi, segno che non hanno più niente da nascondere: che ci sia finalmente un bimbo in arrivo?

Il matrimonio non è stato annullato

Nonostante le voci di crisi che più volte li hanno dati in rottura definitiva, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno saputo resistere perfettamente alla prova del tempo. Come? Lasciandosi alle spalle i pettegolezzi e dedicandosi al loro amore, che hanno protetto da tutte le dicerie. Sono infatti molto riservati, nonostante siano noti entrambi sebbene per motivi diversi, e si sono esposti pochissimo se non per dare delle belle notizie.

Il matrimonio è ancora nei piani e, ora che potrebbe essere in arrivo un figlio, l’evento potrebbe non essere così lontano. Dopotutto, loro stessi si sono detti pronti per diventare genitori malgrado non abbiano rivelato i tempi di realizzazione di questo sogno. Ad anticiparli potrebbero averci pensato le foto, molto chiare, che hanno già fatto sognare i tantissimi fan che li amano fin dal loro primo bacio.

Nell’intervista di coppia a Chi, lei aveva rivelato: “Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii”. Lui, invece, si era soffermato sui momenti difficili che hanno passato insieme. Giulio Berruti soffre infatti di fibromialgia: “Ne parlo poco, ma è un problema di salute con cui devo fare i conti: assumo farmaci che in passato mi hanno portato a prendere molto peso”. Per questo, Maria Elena Boschi è tra le firmatarie della legge sull’oblio oncologico e si sta battendo anche sul tema delle malattie rare: “È una persona molto dolce, dalla forte umanità. È propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà”.